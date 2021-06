Kokkolan vaalituloksen alta paljastuu suuria alueellisia kannatuseroja – keskusta jää lähes jumboksi Öjassa, dominoi Ullavassa: "Matala äänestysprosentti rokotti vasemmiston kannatusta", äänikuningatar Tiina Isotalus (sd.) toteaa



Ruotsalainen kansanpuolue on musertavan ylivoimainen Kokkolassa. Totta se on. RKP saa Kokkolan valtuustoon vain neljä paikkaa, mutta jos asiaa tiedustellaan Ventuksen ja Öjan äänestysalueelta, RKP:n kannatus on aivan ylivertaista.