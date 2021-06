Onni Puution kolumni: Urheilun vaikutukset näkyvät monella tapaa – Lauantain jalkapallo-ottelu herätti tunteita

Tein syksyllä englannin kielen kurssilleni esitelmän urheilun merkityksestä yhteiskunnassamme. Opiskelen yhteiskunta-alaa ja aiheen sai valita itse, kunhan se liittyi jollain tavalla omaan alaamme. Opettaja hieman epäröi aihettani, mutta minulla oli selkeä visio.

Lauantain tapahtumat osoittivat meille, mistä urheilussa on pohjimmiltaan kyse. Olimme kerääntyneet katsomaan peliä yhdessä kavereideni kanssa. Jo ennen peliä tunnelma oli katossa, ja meneillään olivat kovat analyysit pelistä ja siitä, kenelle laitetaan rahat vedonlyönnissä. Christian Eriksenin sydänpysähdys ja siihen perään Suomen historiallinen voitto pistivät joka ukon aika sanattomaksi.

Mediaa seurailleissani oli mielenkiintoista huomata, kuinka erilaisia reaktioita ja tunteita peli sai aikaan. Kaikki olivat hetken aikaa samassa veneessä. Harvinaisen vähän luettavissa oli mitään negatiivista (jos televisiokuvaukseen kohdistunutta kritiikkiä ei lasketa). Esimerkiksi Twitteriä vähäänkään seuraavat tietävät, että se on aika harvinaista.

Varsinkin vaalien aikaan on välillä tehnyt mieli laittaa kaikki somet kiinni, kun siellä ei viime aikoina ole hirveästi mitään rakentavaa keskustelua ollut. Toisaalta on ollut hienoa huomata, kuinka urheilu on yhdistänyt jälleen. Jääkiekon ja jalkapallon arvokisat ovat luoneet taas tänä keväänä jotain sellaista, mitä on vaikea mitata.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Urheilun usein puhutaan luovan esikuvia lapsille ja nuorille, mutta se luo niitä meille kaikille. Joel Pohjanpalon maltillinen tuuletus ja kapteeni Tim Sparvin haastattelu ottelun jälkeen herättivät ainakin minussa suurta kunnioitusta. Suomen pelaajien ja kannattajien toiminta sai kiitosta myös Tanskan puolustusministeri Trine Bramsenilta.

Lauantain ottelu yhdisti hetken aikaa globaalisti koko Eurooppaa, mutta pidän urheilun merkitystä suurena, varsinkin suomalaisessa yhteiskunnassa. Lopetin syksyllä esitelmäni monelle tuttuun kuvaan yhdestä Suomen lipun kanssa heiluvasta herrasmiehestä. Mielestäni se tiivistää aika hyvin kaiken.