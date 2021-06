Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kunpa nuoret saataisiin kiinnostumaan politiikasta – Äänestämään ja ehdokkaiksi

Miten nuoret saadaan innostumaan äänestämisestä? Siinä on iso kysymys yhteiskunnassa, jossa äänestäminen ei muutenkaan näyttäisi kiinnostavan niin paljon kuin toivoisi. Kun 55 prosentin tahto toteutuu, se tarkoittaa isoa joukkoa, jotka eivät usko äänestämiseen. Tulos on historiallisen huono.

Tätä ei selitä pelkästään se, että kesävaalit eivät sovi suomalaisille. Tämä on ehdottomasti huolestuttava kysymys ja sääilmiöihin vetoaminen on vakavan asian väistämistä. Onko asiaan vaikuttanut epätietoisuus kuntien tulevista tehtävistä, sitä on vaikea uskoa.

Eri puolueiden kannattajat käyttäytyvät eri tavalla äänestysaktiivisuudessa. Kun perussuomalaisten kannatus ei vaaleissa yllä samalle tasolle kuin kenties kannatusmittauksissa ja kokoomusta äänestävät ovat aina tasaisen varmasti liikkeellä, on selvää, että puolueuskollisuus näkyy lopputuloksessa. Yksi ilmiö on se, että RKP:n kannattajat ovat esimerkiksi Pohjanmaalla aktiivisia ja äänestävät erityisesti varsinaisena vaalipäivänä.

Äänestysaktiivisuus vaihtelee suuresti kuntien välillä. Keskipohjanmaan vaikutusalueella on useita kuntia, joissa on äänestetty valtakunnallisestikin aktiivisesti. Luodossa 77,2 prosenttia, Pedersöressä 72,7 ja Kruunupyyssäkin äänesti yli 66 prosenttia äänioikeutetuista.

Erityisen huolestuttavaa on nuorten innottomuus äänestämiseen. Jos nuoret ja nuoret aikuiset eivät äänestä, miten heidän äänensä kuuluisi kunnallisessa päätöksenteossa tai päätöksissä yleensä.

Saman asian toinen puoli on nuorten innottomuus ehdokkaiksi. Kuntapoliitikkojen työ on tärkeää, mutta aina ei ole kovin hohdokasta raataa yhteiseksi hyväksi. Monet asiat ovat kiinnostavia, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, että osa kunnallisesta päätöksenteosta on myös puuduttavaa rutiinia.

Kuntapäättäjät asettavat itsensä alttiiksi joskus ankarallekin kritiikille ja voi vain toivoa, että paineet eivät estä ihmisiä osallistumasta yhteisten asioiden hoitoon. Myös nuoria tarvitaan paikallispolitiikassa. Politiikankin on muututtava.