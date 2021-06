Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtajan Tuula Puoskarin mielipide: Maailman onnellisemmassa maassa ollaan edelläkävijöitä myös taiteen perusopetuksessa

Laajassa kuntalaistutkimuksessa vuosi sitten kartoitettiin kuntalaisten mielipiteitä kunnallisten palvelujen hoidosta sekä saatavuudesta ja saavutettavuudesta Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmassa. Iloksemme olemme saaneet huomata, että tämän kyselyn tuloksen mukaan taiteen perusopetukseen tyytyväisyys oli melko suurta eri ikäisillä, eri sukupuolta ja äidinkieltä edustavilla sekä eri osassa kuntaa asuvilla.

Meidän on hyvä muistaa, että missään muualla maailmassa ei ole suomalaisen taiteen perusopetuksen kaltaista järjestelmää. Taiteen perusopetus on Suomessa vakiintunut, kansainvälisesti ainutlaatuinen koulutus- ja harrastusmuoto, joka on osoittanut arvoaan jo vuosikymmeniä, kuten mm. Keski-Pohjanmaalla. Sitä kannattaa vaalia ja kehittää edelleen.

Taito Keski-Pohjanmaa ylläpitää ja järjestää opetusta käsityötaiteen perusopetukseen. Tämä perusopetus on Taiteen perusopetusta siinä missä kaiken kaikkiaan muutkin kahdeksan taiteen alaa. Muut taiteenalat ovat musiikki, tanssi, arkkitehtuuri, kuvataide, mediataide, sirkus, sanataide ja teatteritaide. Taiteen perusopetus on osa Suomen koulutusjärjestelmää, ja siitä säädetään taiteen perusopetuksesta annetussa laissa ja asetuksessa.

Taiteen perusopetuksen piirissä lapsi tai nuori voi keskittyä oman kiinnostuksensa mukaiseen taiteen alaan motivoivassa ilmapiirissä samanhenkisten ystävien seurassa. Harrastuksen parissa hän oppii pitkäjänteisyyttä, ajattelun taitoja ja luovuutta. Niiden avulla hänestä kasvaa aikuinen, jolla on hyvä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma ja tulevaisuuden työelämässä tärkeitä taitoja. Näitä osaajia maakuntamme ja Suomi tarvitsee. On tärkeää tarjota pitkäjänteinen harrastamisen mahdollisuus asukkaillemme ja on tärkeää, että vanhemmat jaksavat tukea ja kannustaa harrastamisen pariin.

Aikuiselle taideharrastus on paitsi luovuuden, myös hyvinvoinnin lähde. Luovilla harrastuksilla on tutkitusti terveyttä edistäviä vaikutuksia. Taiteen perusopetuksen piiriin kuuluu myös aikuisilla mahdollisuus harrastaa yhdeksää taiteen alaa. Elämä täyttyy mielekkäällä sisällöllä.

Kunnat ovat merkittäviä kulttuurielämän mahdollistajia ja kulttuuripalvelujen tuottajia. Kunnat tukevat kulttuuria ja taidetta valtiota suuremmalla summalla vuosittain. Kunnan koosta riippumatta paikallisella kulttuurielämällä on merkitystä asukkaiden sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Elävä kulttuurielämä vahvistaa myös kunnan veto- ja pitovoimaa. Monipuolinen taide- ja kulttuuritarjonta sekä osallistumismahdollisuudet houkuttelevat kuntaan nuoria aikuisia ja perheitä, korkeakoulutettuja ja yrityksiä. Sosiaalista yhteenkuuluvuutta vahvistaa mahdollisuus osallistua kulttuuriin ja taiteeseen kokijana ja myös itse tekijänä.

Käsityötaiteen perusopetus, jota Taito Keski-Pohjanmaa toteuttaa viidellä paikkakunnalla (Kalajoki, Kannus, Kaustinen, Kokkola ja Sievi) kiittää lämpimästi kuntien/kaupunkien tuesta toteuttaa opetusta. Toivomme tulevaisuudessakin olevamme yksi osa tarjoamaanne kulttuuriharrastustoimintaa lapsille, nuorille ja aikuisille!

Tuula Puoskari

toiminnanjohtaja

Taito Keski-Pohjanmaa