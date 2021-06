Lukijan mielipide: Nukkuvien puolue voitti kuntavaalit

Kyllä pohdittavaa riittää siinä, miksi vaalit eivät kiinnosta. Mielestäni yksi tekijä on politiikan kielenkäyttö pohdittaessa keinoja hoitaa yhteisiä asioita.

Esimerkiksi eduskunnan kyselytunnin aikana mikään puolue ei ole osannut tehdä mitään oikein, miten voi äänestää jos yksikään puolue ei ymmärrä mistään mitään. Erityisesti kulloinkin hallituksessa olevat puolueet eivät ole tehneet mitään oikein, maan hukka perii jos tällainen meno jatkuu.

Eikä Suomea ole hukka perinyt, voimme keskimäärin erittäin hyvin. Kyllä äänestäjien tietomäärä on sillä tasolla että voitas keskustella sivistyneesti ja pohtia faktoja kunnioittaen tärkeitä uudistuksista.

Henkilökohtaisesti harvoin kykenen kuuntelemaan kyselytunteja, olipa hallitus minkä värinen tahansa. On pantu alulle faktojen tarkistusta, on rakenteilla kvanttitietokone jonka suorituskyky riittää vahtimaan kansanedustajien puheita niin ettei muisteta väärin selviä faktoja, esimerkiksi näissä älysormuksissa on enemmän tietoa kuin tietokoneissa joilla ohjattiin ensimmäisiä kuulentoja.

Tietysti olisi pakkokeino nostaa äänestysintoa ottamalla käyttöön henkilökortti jossa olisi merkintä äänestyksestä, jos ei olisi käynyt äänestämässä niin jokin yhteiskunnan etuus olisi puolta pienempi. Yleensä nämä pakkokeinot johtavat jonkinlaiseen diktatuuriin, jopa äänestysinto on ylittänyt 100 prosenttia.

Kyllä politiikkaan täytyy jonkun keksiä joku hillitty ja hallittu tapa miten voidaan yhteisiä asioita hoitaa, uskon että näin suhtautumalla voi saada äänestysinnon nousemaan.

Itse sain kuulla kalastusreissulla, miten vasemmistolaiset ovat riesana jopa kalastuspaikkojen hoidossa. En ole ajatellut, onko kaljatölkin tai roskan jättäjä minkäkin puolueen kannattaja, olen aina korjannut roskat pois.

Trumppi toi mukanaan silmittömän valehtelun valtaa hamutessaan, sitä on alettu matkia näissä vanhoissa demokratioissakin. Pitää muistaa että nämä lyhytkestoiset vallassa olijat on heitetty ja heitetään historian romukoppaan.

Lehtosen Kalle