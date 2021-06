Lukijan mielipide: Kasvipohjaisten energialähteiden käyttöä pitäisi lisätä

Viimeisimmän tilastoinnin mukaan puu on eniten käytetty energianlähde. Sen osuus on 26 prosenttia kokonaiskäytöstä, öljyn 23, ydinvoiman 18, hiilen 9, turpeen ja vesivoiman kummankin 4 prosenttia. Aurinkovoima ja tuuli kilpailevat keskenään seuraavista paikoista. Käyttöosuuksissa tapahtuu muutoksia. Öljyn käyttö vähenee. Sitä on ruvettu korvaamaan maalämmöllä, ja tähän saumaan saatava valtion tuki on edistänyt öljystä luopumista. Tuulivoimaloita rakennetaan nyt joka puolelle maata, ja viimeinen saattaakin nousta ensimmäisten joukkoon.

Uusia energialaitoksia suunniteltaessa on katsottava tulevaisuuteen. Taloudelliseen käyttöön soveltuvaa öljyä riittäisi nykyisellä käytöllä kolmeksikymmeneksi vuodeksi. Hiilen varastot ovat suuret. Lisääntyvälläkin käytöllä sitä riittäisi 200 vuotta. Maakaasu, jota ostamme Venäjältä, on myös loppuva luonnonvara. Vety on kysymysmerkki energia-aineiden joukossa. Sitä valmistetaan vedestä, eikä raaka-aineesta ole puutetta. Reaktiossa tarvitaan kuitenkin runsaahkosti sähköä, ja kannattavuus on sähkönkulutuksen osalta kiikun kaakun. Vety on jäänyt polttoaineena vähäiselle käytölle.

Öljy ja hiili ovat ilmaa saastuttavia polttoaineita, mutta niin on puukin. Öljy ja hiili, tervemenoa unholaan polttoaineitten joukosta. Entä sitten puu? Puuta tarvitaan, ja se tarvitsee erikoishoitoa. Sillekin on olemassa puun polttoa parempi käyttötapa, puun kaasuttaminen eli pyrolyysi. Tästä on käytettävissä kotimainen keksintö. Reisjärveläinen seppä Eero Kangasoja kehitteli sota-aikaisesta häkäpyttymoottorista puukaasua käyttävän vahvan pyrolyysimoottorin. Sen voimanlähteeksi sopii kosteudeltaan 30–35-prosenttinen jätepuu. Muodostuvista palavista kaasuista ovat tärkeimpiä vety (H2) ja hiilimonoksidi (CO), joiden palamisesta ei jää ilmansaasteita.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Puun merkitys energianlähteenä kasvaa, kun monista muista lähteistä joudutaan luopumaan. Suomessa puuta riittää. EU:n metsistä toinen puoli kasvaa Suomen alueella, ja Suomen pinta-alasta 73 prosenttia on metsänkasvussa. Puu on meillä paljon käytetty rakennusaine ja saha- ja metsäteollisuuden raaka-aine.

Meillä on useita muita kasvipohjaisia energialähteitä, joiden osuutta olisi lisättävä. Heinänurmi on tärkeimpiä kasvipohjaisia energian lähteitä. Sille on varattu peltoalaa puoli miljoonaa hehtaaria, josta vain pieni osa on otettu viljelyyn. Biokaasua saadaan myös eläinten lannasta ja kunnallisjätteistä. Nämäkin varannot ovat vajaalla käytöllä. Peltoalueet pidetään kuitenkin vesattomina ja puhtaina pensaista, koska niistä EU maksaa pienet pinta-alatuet.

Suomessa on siis runsaasti kasvipohjaisia uusiutuvan energian lähteitä. Ne ovat kuitenkin vajaakäytöllä, vaikka energiaa riittäisi myyntiinkin. Missä vika? Se on meissä ihmisissä. Fossiilisten polttoaineitten maahantuonti on erään ihmisryhmän elinkeino. Sillä on poliittinen valta tässä asiassa. Fossiileilla on korkein yhteiskunnan maksama tuki. Biokaasun tuottaja Erkki Kalmari, jolla on kaksi tankkausasemaa eteläisessä Suomessa, on kertonut kokemuksistaan. Hän osallistui asiantuntijaryhmän kokoukseen, jossa käsiteltiin biokaasun käyttöä energiantuotannossa. Kokouksen lopputuloksena oli, ettei sille löydy meillä kannattavaa käyttöä. Erkki Kalmari tyrmättiin mielipiteineen ja vastalauseineen.

Maailmassa eletään suurten muutosten aikaa. Ihmiset ovat keräytyneet asutuskeskuksiin, ja maaseutu, jossa aikaisemmin piili viisaus ja tietämys, on kadonnut. Energiakysymysten ohella painimme muidenkin vaikeasti ratkaistavien ongelmien parissa hämärän keskellä.

Erkki Raudaskoski