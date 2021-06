Venäjä oli Suomelle tyly vastus Pietarissa ja nappasi jalkapallon miesten EM-lopputurnauksessa 1–0-voiton. Tappion myötä Huuhkajien haaveet pääsystä turnauksen jatkopeleihin kokivat ison iskun.

Suomi on kerännyt B-alkulohkossa voiton ja tappion, kun edessä on ottelu kivikovaa Belgiaa vastaan. Suomi aloitti turnauksen kukistamalla Kööpenhaminassa Tanskan 1–0. Avauskamppailunsa Belgialle tylysti hävinnyt Venäjä on Suomen tavoin kolmessa pisteessä.

EM-kisoissa neljännesvälieriin etenee kunkin lohkon kaksi parasta sekä neljä parasta lohkokolmosta. Venäjän maalin teki keskiviikkona Aleksei Mirantshuk avauspuoliajan lisäajalla.

– Harmittaa todella paljon. Oli sellainen peli, mikä oltaisiin voitu ihan hyvin voittaa. Meillä oli riittäviä paikkoja tehdä maali, mutta ei tehty. Vastustaja iski ehkä pahimpaan aikaan, Robin Lod harmitteli Ylen tv-haastattelussa.

Yrityksen puutteesta Huuhkajia ei voi syyttää Venäjä-ottelussa. Heti avausminuuteilla Joel Pohjanpalo pukkasi Jukka Raitalan keskityksestä pallon maaliin. Suomalaispelaajien ilo jäi lyhyeksi, sillä osuma hylättiin videotarkistuksen jälkeen paitsiona.

– Ei ollut ensimmäinen maali, mikä hylätään VAR:n takia. Se kuuluu futikseen tällä hetkellä, ja valitettavasti se oli paitsio. Eipä sille voi mitään, Pohjanpalo sanoi Ylelle.

Venäjä piti odotetusti vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja pyöritti peliä. Huuhkajat haki vastaiskupaikkoja. Avauspuoliajalla Suomi pääsi puolittaisiin tekopaikkoihin, jotka syntyivät pallonriistojen jälkeen.

Pohjanpalo sekä Teemu Pukki aiheuttivat liikkeellään ja etenkin Robin Lod pystysyötöillään ajoittain vaikeuksia Venäjän puolustukselle, mutta maalivahti Matvei Safonoville ei lopulta kertynyt avauspuoliajalla yhtään torjuntaa.

Venäjä jauhoi, ja Suomi oli avauspuoliajalla pitkiä jaksoja syvällä omalla kenttäpuoliskollaan.

Huuhkajat pelasi kolmella keskuspuolustajalla, jotka olivat Joona Toivio, Paulus Arajuuri ja Daniel O'Shaughnessy. Wing-backeina eli voimakkaasti hyökkäyksiin nousevina laitapuolustajina olivat Jere Uronen ja Raitala.

Pitkiä hetkiä Huuhkajat oli niin syvällä omalla kenttäpuoliskollaan, että laitanousut jäivät puuttumaan, vaikka myös Raitalan ja Urosen keskityksiä nähtiin.

Kanerva oli tehnyt Tanska-peliin verrattuna yhden pelaajamuutoksen, kun Tim Sparv oli pudonnut penkille ja Rasmus Schüller nousi avaukseen. Schüllerin ja Lodin lisäksi keskikentällä pelasi Glen Kamara.

Venäjän painostuksesta huolimatta Lukas Hradeckyn torjunnat jäivät avauspuoliajalla vähiin Suomen maalilla. Venäjä haki toistuvasti keskityspalloilla härkämäistä kärkipelaajaa Artjom Dzjubaa, joka seisoi käsi pystyssä ja pyrki pallon saatuaan jatkamaan pelivälineen muille tai viimeistelemään itse.

Avauspuoliajan lisäajalla taiturimainen Aleksei Mirantshuk räjäytti kotiyleisön valtavaan riemuun viimeistelemällä Venäjän johtomaalin. Osuma syntyi, kun Mirantshuk pelasi nätisti Dzjuban kanssa yhteen ja nosti pallon takaylänurkkaan.

Toiselle puoliajalle Suomi tuli terävästi, pyrki prässäämään aktiivisesti ja pystyi pitämään avausjaksoa enemmän palloa. Pukki oli vähällä karata puolustukselta muutamaan otteeseen puoliajan alkupuolella.

Aina Suomen hyökätessä Pietarin hulppealle stadionille laskeutui hiljaisuus tai hermostunut kohina. Noin tunnin kohdalla stadionilla puhkesi valtava vihellyskonsertti Suomen pitkän pallorallin aikana. Sama tapahtui runsas kymmenen minuuttia ennen pelin loppua.

Huuhkajien ottaessa toisella puoliajalla enemmän riskejä Venäjä pyrki viljelemään nopeita hyökkäyksiä ja oli vähällä lisätä etumatkaansa.

Runsaan tunnin kohdalla Rifat Zhemaletdinov laukoi hieman ohi, ja joitain minuutteja myöhemmin Hradecky venyi loistavaan torjuntaan Daler Kuzjajevin laukauksessa.

Ottelun lopussa Venäjä pystyi kontrolloimaan johtoaan ongelmitta. Pietarin stadionille otettiin koronavirustilanteen takia yleisöä puolet katsomokapasiteetista eli hieman yli 30 000 katsojaa. Katsomossa oli runsaasti myös Huuhkajien faneja, jotka jaksoivat kannustaa omiaan vielä ottelun päättymisen jälkeenkin.

– Pallollinen pelaaminen oli parempaa kuin Tanskaa vastaan. Noin meidän kuuluu pelata. Harmi, että puolustuspeli ei riittänyt nollapeliin. Tästä on hyvä lähteä kaatamaan Belgiaa, Pohjanpalo katsoi jo kohti alkulohkon päätöspeliä.

Belgia ja Tanska kohtaavat torstaina Kööpenhaminassa ja B-lohkon päätöskierros pelataan maanantaina. Päätöskierroksella Suomi kohtaa Belgian ja Venäjä Tanskan.