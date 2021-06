Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Pohjoismaisessa taidekolussakin opettanut Tom Sandqvist toimii nykyään puheenjohtajana säätiössä, joka hallinnoi ruotsalaista Gerlesborgsskolania – Koulusta on tullut eräänlainen kulttuurinen solmukohta ei vain ympäröivälle yhteisölle, vaan koko alueelle

Elettiin varmasti vuosia 1995-1996, kun minä – vastanimitettynä taideteorian ja aatehistorian professorina Tukholman Taidekorkeakoulusta – olin vierailevana opettajana Pohjoismaisessa taidekoulussa, asuin rähjäisen vuokratalon nuhjuisessa vierasasunnossa muutaman korttelin päässä koulusta ja istuskelin kaljalla joidenkin kunnianhimoisten opiskelijoiden kanssa kaupungin keskustassa.

Tänään kirjoitan tätä tekstiä suhteellisen vastanimitettynä puheenjohtajana säätiössä, joka hallinnoi ruotsalaista Gerlesborgsskolania, Ruotsin maineikkainta korkeakouluopintoihin valmistavaa taidealojen perusopetusta antavaa oppilaitosta, jolla on toimipisteet sekä Hjorthagenissa Tukholmassa että Gerlesborgissa pohjoisessa Bohuslänissä. Koulu perustettiin Gerlesborgissa 77 vuotta sitten, jolloin taiteilija Arne Isacsson kokosi ympärilleen joukon tunnettuja taiteilijoita, muusikoita ja kirjailijoita pieneen kalastajakylään länsirannikolla sijaitsevan idyllisen Bottnafjordeni pohjukkaan tarkoituksenaan perustaa poikkialainen radikaalisti uutta ajattelua edustava taidekoulutus.

Gerlesborgsskolan i Hjorthagen i Stockholm.

Tänä päivänä koulua ei tunneta yksinomaan pedagogisesta perustoiminnastaan, jossa painotetaan sekä käsityötä että monialaista lähestymistapaa, vaan maine perustuu myös kulttuuriohjelmaan luentoineen, seminaareineen, näyttelyineen ja konsertteineen.

Ohjelmaan kuuluu lasten ja nuorten taidekasvatusta, vapaita lyhytkursseja niin asemansa vakiinnuttaneille taiteilijoille kuin vasta-alkajille erityisesti kesäisin. Gerlesborgin toimipisteellä on jopa aivan erityinen residenssitoiminta kutsutuille taiteilijoille tai muusikoille, jotka voivat hakea asuntoa ja työskentelymahdollisuutta koulun tiloista tietyksi ajanjaksoksi ja sitten vastineeksi he ikäänkuin raportoivat työstään joko näyttelyn tai konsertin muodossa Galleria Gerlesborgissa tai tapahtumille tarkoitetussa salissa.

Tällä tavoin koulusta on tullut eräänlainen kulttuurinen solmukohta ei vain ympäröivälle yhteisölle, vaan koko alueelle. Koululla on 40 opiskelijapaikkaa Bohuslänissa ja 74 paikkaa Tukholmassa. Opiskelijamäärä kaksivuotisella perusopetusjaksolla, josta suunnataan taidekorkeakouluihin Ruotsissa ja kansainvälisesti, on poikkeuksellisen korkea.

Undervisning i Stockholm.

Gerlesborgin päärakennuksessa sijaitsevat toimisto, vahtimestarin työtilat ja kirjasto sekä opetukseen tarkoitetut ateljee- ja työpajatilat. Ainutlaatuista Gerlesborgille verrattuna Tukholmaan on, että päärakennukseen on sijoitettu suuren luennoille, konserteille, elokuville ja yhteisille kokoontumisille tarkoitetun salin lisäksi ravintola Gerlesborg Kök & Kafé, kuten myös Galleri Gerlesborg ja opiskelijagalleria GBZ.

Gerlesborgissa on myös niin kutsuttu Hallen, jota käytetään sekä näyttelytoimintaan että ateljeetiloina, opetussali ja työpajoja puu-, kipsi- ja savitöille. Hjorthagenissa sijaitsevassa rakennuksessa on yhteensä kahdeksan ateljeeta, joissa jokaisessa tila noin 8 – 10 oppilaalle. Alimmassa kerroksessa on opiskelijoiden keittiö ja ruokailutila. Alimmassa kerroksessa on niin ikään piirustussali ja kolme työpajaa. Koululla on myös lisäksi mahdollisuus varata projektikohtaisia ateljeetiloja.

Kokkolan ajat tuoreena muistissani tulin puheenjohtajaksi Gerlesborgsskolaniin ja samalla vastuulliseksi sen strategisesta kehittämisestä. Olin iloisesti yllättynyt kuullessani, että Pohjoismainen taidekoulu ponnistelee päästäkseen jonkinlaiseen uuteen alkuun.

Gerlesborgisskolanin strategisessa kehittämissuunnitelmassa, jonka säätiön hallitus hyväksyi viikko sitten, painotetaan uudenlaista ”co-opetition”-käsitteellä kuvaamamme ajatusta, jota myös elinkeinoelämä käyttää, ja jolla tarkoitetaan yhteistyön ja kilpailun yhdistämistä. Yksi strategiamme peruspilareista on ajatus koulun tulevasta profiilista kansainvälisenä, ensisijassa pohjoismaisena toimijana, joka antaa meille erityiset näkymät ja verkostot hyödyntää nykytaiteen viimeisimpiä ilmaisumuotoja ja ajatuksia kansainvälisessä taidemaailmassa.

Gerlesborgsskolanin uusvanha toiminta-ajatus sisältää koulun suuntautumisen ainutlaatuiseen taidepedagogiikkaan ja taiteellisten valmiuksien välittämisen oppilaille maailmanluokan tasolla samanaikaisesti, kun koulu kehittyy paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti varteenotettavaksi foorumiksi taiteen perusopetuksessa ja kulttuuritoiminnassa Arne Isacssonin hengessä.

Gerlesborgsskolanista tulee samanaikaisesti alusta lukionjälkeiselle korkeakouopintoihin valmistavalle koulutukselle ja poikkitaiteelliselle kulttuurikeskukselle sanan parhaimmassa merkityksessä. Koulu varmistaa tulevaisuutensa vetovoimaisena, dynaamisena opiskeluympäristönä opiskelijoille ja samalla koulun merkitys vahvistuu niin paikallisessa, kansallisessa kuin kansainvälisessä koulutus- ja kulttuurikentässä.

FAKTA Tom Sandqvist Kirjailija ja taideteorian sekä aatehistorian professori (emeritus) sekä taiteentutkimuksen dosentti. Hän on toiminut näyttelyjen komissaarina ja vastannut lukuisista taidenäyttelyistä Ruotsissa, Suomessa ja muualla. Vuonna 2020 hänet valittiin Gerlesborgsskolanin säätiön puheenjohtajaksi. Han är författare och professor em i konstens teori och idéhistoria samt docent i konstvetenskap. Som utställningskommissarie har Sandqvist varit ansvarig för en rad utställningar i både Sverige, Finland och annorstädes. 2020 valdes han till ordförande för stiftelsen Gerlesborgsskolan.

Tässä yhteydessä en näe edessäni pelkästään yhteistä pohjoismasta verkostoa, opettaja- ja oppilasvaihtoa, vaan ehkä ennen kaikkea kunnianhimomme sijoittaa vapaisiin lyhytkursseihin sekä Bohuslänissa että Tukholmassa: kurssit täydentyvät temaattisesti profiloiduilla täydennyskoulutuskursseilla, myös esimerkiksi nuorille kohderyhmille sekä perheille että vasta maahan saapuneille suunnatuilla opintojaksoilla; kursseja, jotka käsittelevät kestävää kehitystä, ympäristöä, merta, ekologista viljelyä. Pitkällä tähtäimellä kurssien olisi tarkoitus kehittyä kattamaan pidempiä temaattisia kokonaisuuksia, jotka tarjoaisivat mahdollisuuden täydennyskoulutukseen asemansa vakiinnuttaneille taiteilijoille, kirjoittajille, muusikoille ja kulttuurityöntekijöille laajassa merkityksessä.

Ammatillisesti käytännöllinen ohjaus nivotaan yhteen aatehistoriallisesti pohjautuvaan luentosarjaan. Teoria ja käytäntö kulkevat käsi kädessä. Kansainvälinen / pohjoismainen ulottuvuus saa painoarvon. Kursseja toteutetaan sekä Gerlesborgissa että Tukholmassa yhteisesti ja osittain myös etäopetuksena kattaen koko Pohjolan rekrytointialueena. Eräänlainen pohjoismainen kesäyliopisto voisi olla puoleensavetävä mahdollisuus. Koulu voisi jopa toimia siten, että perusoperus ja vapaat kurssit voisivat hyötyä toinen toisistaan kelpoisuuksien ja sisältöjen puolesta. Synenergiat tulisi ottaa huomioon.

Opetussuunnitelman mukaisesti perusopetuksen tulee keskittyä materiaaleihin sidottuihin taiteellisiin käytänteisiin, siis perustavanlaatuisiin ja korkeakoulujen kaipaamiin kädentaitoihin ja hahmotuskysymyksiin. Tämä suuntaus koulutuksessa läpäisee jopa vakiintuneen kansainvälisen, pääasiallisesti pohjoismaisen foorumin taiteen perusopetuksessa. Samanaikaisesti vahvistuu monialainen, poikkitaiteellinen lähestymistapa, joka suuntautuu sekä nykyhetkeen että Arne Isacssonin historialliseen perintöön.

Siispä toivon, että saan tilaisuuden tulla Kokkolaan uudelleen.

Styrelsen utanför skolbyggnaden i Gerlesborg.

Det måste ha varit kring 1995-1996 som jag – nyutnämnd professor i konstens teori och idéhistoria på Konsthögskolan i Stockholm – deltog i undervisningen på Nordiska Konstskolan, bodde i en sunken gästlägenhet i ett sunket hyreshus några kvarter från skolan och satt på ölsjappet i centrum med några ambitiösa elever. Idag skriver jag denna text i egenskap av relativt nyutnämnd ordförande för stiftelsen som driver den svenska Gerlesborgsskolan, Sveriges mest namnkunniga skola för högskoleförberedande konstnärlig grundutbildning med lokaler i både Hjorthagen i Stockholm och i Gerlesborg i norra Bohuslän. Det var i Gerlesborg som skolan också grundades för 77 år sedan då konstnären Arne Isacsson samlade kring sig en lång rad kända konstnärer, musiker och författare i den lilla fiskebyn i ändan av den idylliska Bottnafjorden på Västkusten med syftet att starta en gränsöverskridande, radikalt nytänkande konstutbildning.

Idag är skolan känd inte bara för sin pedagogiska grundhållning med fokus på både hantverket och det interdisciplinära förhållningssätt, utan även för sitt kulturprogram med föreläsningar, seminarier, utställningar och konserter, sin pedagogiska verksamhet för barn och unga och inte minst sina fristående kortkurser för både etablerade konstnärer och nybörjare speciellt under sommaren. Enheten i Gerlesborg har även en specifik residensverksamhet för specialinbjudna konstnärer eller musiker som kan ansöka om att bo och arbeta i skolans lokaler under en bestämd tid och redogöra för sitt arbete i form av en utställning i Galleri Gerlesborg eller med en konsert i samlingssalen – allt detta gör att skolan är ett slags kulturell knutpunkt för inte bara den omkringliggande bygden utan även för hela regionen. Skolan har 40 elevplatser i Bohuslän och 74 platser i Stockholm. Andelen elever på den tvååriga grundutbildningen som går vidare till olika konstnärliga högskolor i både Sverige och internationellt är exceptionellt hög.

Huvudbyggnaden i Gerlesborg rymmer kontor, vaktmästeri och bibliotek förutom de för undervisning ägnade ateljéerna och verkstäderna. Unikt för Gerlesborg i jämförelse med enheten i Stockholm är även att huvudbyggnaden rymmer inte bara den stora samlingssalen för föreläsningar, konserter, filmvisningar etc, utan även restaurangen Gerlesborgs Kök & Kafé samt Galleri Gerlesborg och elevgalleriet GBZ. I Gerlesborg finns också den så kallade Hallen för både utställningar och ateljéplatser, en undervisningssal samt verkstäder för trä, gips och lera. Byggnaden i Hjorthagen har sammanlagt åtta ateljéer med plats för ca 8-10 studerande i varje ateljé. På nedersta våningen finns kök och matsal för de studerande. På nedersta våningen är också teckningssalen samt tre verkstäder. På skolan finns ytterligare ett antal bokningsbara projektateljéer.

Med min tid i Karleby i färskt minne blev jag som ordförande för Gerlesborgsskolan och därmed ytterst ansvarig för det strategiska arbetet glatt överraskade av nyheten om att Nordiska Konstskolan nu strävar efter ett slags nystart. I arbetet på den strategiska utvecklingsplan som klubbades i styrelsen för en vecka sedan poängterar vi inte minst vikten det vi kallar ”co-opetition”, alltså en även i näringslivet nytänkande kombination av både samarbete och konkurrens. En av grundpelarna i den strategiska planen är tanken att skolans framtida internationella, företrädesvis nordiska, profil ger oss särskilda utblickar och kontaktnät liksom även möjligheten att tillgodogöra sig samtidskonstens senaste uttrycksformer och idéer i det internationella konstfältet.

Den ”nygamla” verksamhetsidén för Gerlesborgsskolan innebär att skolan fokuserar på den unika konstpedagogiken och levererar konstnärliga kunskaper till de studerande i världsklass samtidigt som skolan utvecklas till ett både lokalt, nationellt och internationellt relevant forum för konstnärlig grundutbildning och kulturverksamhet i Arne Isacssons anda – Gerlesborgsskolan blir samtidigt både plattformen för den eftergymnasiala högskoleförberedande utbildningen och ett gränsöverskridande kulturcentrum i ordets bästa bemärkelse. Skolan säkerställer en fortsättningsvis attraktiv, dynamisk studiemiljö för de studerande på samma gång som skolans roll i det lokala, regionala, nationella och internationella utbildnings- och kulturfältet stärks.

I detta sammanhang ser jag framför mig inte bara ett gemensamt nordiskt kontaktnät, lärar- och elevutbyte, utan även och kanske i synnerhet vår ambition att satsa på de fristående kortkurserna både i Bohuslän och Stockholm: kurserna kompletteras med tematiskt profilerade fortutbildningskurser, också kurser för till exempel yngre målgrupper, familjer, nyanlända samt kurser fokuserade på hållbarhetsfrågor, miljö, hav, ekologiskt odlande. På sikt torde kurserna behövas utvecklas till att omfatta även längre tematiska helheter som en möjlighet till konstnärlig fortbildning för redan etablerade konstnärer, skribenter, musiker och kulturarbetare i vid bemärkelse.

Professionell praktiskt handledning varvas med idéhistoriskt informerade föreläsningsserier. Teori och praktik går hand i hand. Den internationella/nordiska dimensionen betonas. Kurserna genomförs både i Gerlesborg och Stockholm som gemensamma satsningar samt delvis på distans med hela Norden som rekryteringsområde. Ett slags nordiskt ”sommaruniversitet” kan vara en attraktiv möjlighet. Skolan skulle även kunna verka för att grundutbildningen och de fristående kurserna kan dela och dra nytta av varandra gällande kompetens och innehåll. Synergieffekterna skall tillvaratas.

Enligt utvecklingsplanen skall grundutbildningen fokusera på de till materialet knutna konstnärliga praktikerna, det vill säga på det grundläggande och av högskolan efterlysta hantverkskunnandet med betoning på gestaltningsfrågorna. Denna inriktning genomsyrar även den utbildning som bedrivs av det på sikt etablerade internationella, företrädesvis nordiska forumet för konstnärlig grundutbildning. Samtidigt stärks det interdisciplinära förhållningssättet och riktas in på nutid såväl som det historiska arvet efter Arne Isacsson.

Hoppas jag får anledning att komma till Karleby på nytt!