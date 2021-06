Lukijan mielipide: Suomikin turvaa itsenäisyyttä

Putinin äskettäin varoittelu "punaisen linjan" ylittämisen seurauksista, jonka Venäjä yksin määrittelisi, siihen Suomenkin on pakko varautua omilla vastaavilla toimillaan. Olemme joutuneet päivittämään maanpuolustustamme nykyistä kiristynyttä maailmanpoliittista tilannetta vastaavalle tasolle omaa "Mannerheim-puolustulinjaamme" nykyaikaistamalla, tulivatpa ne uhat sitten miltä ilmansuunnalta ja minkä väriseen asepukuun sonnustautuneen vihollisen taholta tahansa. Siihen meitä velvoittaa jo yksin sankarivainajiemme uhrit isänmaallemme.

Emme uhittele hyökkäävämme mihinkään, mutta puolustamme aivan varmasti itsenäisyyttämme, tarvittaessa vaikka asein. Onkin tarpeen muistaa ja muistuttaa etteivät valtiomme rajat niiden määrittely perustu pelkästään omiin arviointeihinmme vaan ne ovat myös kansainvälisestikin sopimuksin tunnustettu.

Näin ollen Venäjän sisäisiin ja osin vain näkemyksellisiinkin rajanvetoihin tässä kantaa ottamatta todettakoon Suomen rajojen olevan sikäli vakaalla perustalla, ettei niitä liikutella pelkillä "hurlum-hei" -mielipiteillä poliitikkojen suusta kuultuina. Ei maamme sisältä eikä liioin ulkopuoleltakaan kuuluvilta. Rajojemme vakauden turvaamiseksi tarvitsemme toki puolustuskykyisen armeijan itsenäisyytemme vartijaksi.

Joten maanpuolustuksemme nykyaikaistaminen niin maa-, meri-, kuin ilmavoimienkin osalta on hyvinkin perusteltu ja ajankohtainen asia. Isän ja lännen välisten jännitteiden kasvaessa olemme joutuneet valitsemaan puolemme, vaikka sijoitummekin maantieteellisesti katsoen kiusallisesti välimaastoon.

Kuten ulkoministerimme Haavisto taannoin totesi Venäjän Larnovin välisessä tapaamisessa: "EU olemme me, kuulumme EU:n jäsenenä osana tähän Unioniin". Ja tämähän on sitä realistista todellisuutta, johon Kremlinkin on tyytyminen.

Keijo Itäpalo,

eläkeläinen,

Oulainen