Yli 150:n allekirjoittajan mielipidekirjoitus esiopetuksen tasosta Himangalla: Piirun verran parempaa esiopetusta? – "Vaadimme, että Kalajoen kaupunki alkaa viimein toteuttaa lapsivaikutusten arviointia valmistelutyössä ja päätöksenteossa"

Kalajoen sivistyslautakunnan keskiviikkona 23.6. pidettävän kokouksen esityslistalla kerrotaan, että Himangan lapsia koskeva esiopetus ja kaksivuotinen esiopetus esitetään järjestettäväksi Pahkalan koululla seuraavan kolmen vuoden ajan. Esiopetukseen osallistuvat lapset kuljetettaisiin aamulla Himangan palvelutoimistolta yhteisellä bussikuljetuksella Pahkalaan ja noin nelituntisen esiopetuksen päätteeksi takaisin Himangan keskustaan hoitopäivää jatkamaan. Täydentävää varhaiskasvatusta tarjottaisiin esityksen mukaan palvelutoimistolla (ent. kunnanvirasto, tulevat yhdistysten tilat).

Me allekirjoittaneet olemme sitä mieltä, että varhaiskasvatus tarvitsee välittömästi uudet tilat Himangalle. Päiväkoti Satumajakka ja sen satelliittiyksiköt ovat olleet jo pitkään uudistamisen tarpeessa ja tilojen tarve ei ole voinut tulla kenellekään yllätyksenä. Tilanteeseen olisi pitänyt reagoida viimeistään silloin, kun päätös kaksivuotisesta esiopetuskokeilusta oli tiedossa tammikuussa 2021.

Kaupunki perustelee esiopetuksen siirtymistä Pahkalaan tavallista isommalla ikäryhmällä. Kuitenkin, kun katsotaan menneitä ikäryhmiä, vastaavan kokoisia ryhmiä on ollut lähivuosinakin. Näin ollen tavallista suurempi esiopetusryhmä on normaalia vaihtelua.

Himangalla olevien tilojen kartoitus on ollut puutteellista ja epämääräistä. Alunperin Hillilän koulun vuokraamista esitettiin puoleksi vuodeksi, siksi ajaksi, että esiopetukselle saataisiin uudet tilat. Tämä suunnitelma kuitenkin vaihtui ilman selityksiä Pahkalan koulun vuokraamiseksi kolmeksi vuodeksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paras ratkaisu olisi löytää nyt noin puoleksi vuodeksi tilat, jonne ei tarvita kuljetuksia kesken päivän. Tämän puolen vuoden aikana on mahdollista rakentaa esimerkiksi siirrettävät toimitilat, joita nykyaikana on saatavilla 6–7 kuukauden toimitusajalla. Kyseessä olevat tilat ovat sekä toiminnallisesti, että ulkonäöllisesti lähes kiinteästi rakennettavia tiloja vastaavia. Siirrettävät toimitilat voitaisiin sijoittaa esimerkiksi Satumajakkaa lähellä sijaitseville kaupungin vapaille tonteille.

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain 8§ todetaan: “Kokeilua ei saa järjestää sellaisessa esiopetuksen toimipaikassa, missä lapsella ei ole mahdollisuutta täydentävään varhaiskasvatukseen.” Laki linjaa selvästi, että toimipaikka on yksi fyysinen sijainti. Sivistyslautakunnan asialistalla oleva esitys ei siis edes ole lainmukainen. Kaavaillut siirtymiset ovat lisäksi kohtuuttomia pienille lapsille. Osa lapsista on esiopetuskokeilun alkaessa vielä 4-vuotiaita. Päivittäiset linja-automatkat isossa ryhmässä aiheuttavat tämän ikäisille kohtuutonta stressiä sekä kuormitusta. Lisäksi palvelutoimiston tilat ovat riittämättömät jatkuvalle täydentävälle varhaiskasvatukselle.

Mikäli sivistyslautakunnan esitys hyväksyttäisiin, olisi lasten esiopetuspäivä todella rikkonainen. Tämä on täysin vastoin kokeilun tavoitteita eli esimerkiksi esiopetuksen laadun kehittämistä. Monille lapsille siirtymätilanteet voivat olla vaikeita, varsinkin, kun näitä tilanteita tulee päivän aikana useamman kerran. Kaupungilla on ollut tiedossa jo syksystä 2020, että vuonna 2015 syntyneiden joukossa on myös aiempaa enemmän erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, joille yhtenäinen esiopetuspäivä on erityisen tärkeää.

Lapset ovat oikeutettuja laadukkaaseen sekä turvalliseen varhaiskasvatukseen. Vaadimme, että Kalajoen kaupunki alkaa viimein toteuttaa lapsivaikutusten arviointia valmistelutyössä ja päätöksenteossa. Sivistyslautakunnalle esitetty ratkaisu ei ole lainmukainen eikä lapsilähtöinen. Me allekirjoittaneet vaadimme, että asiallisten tilojen puuttuessa, uusien tilojen hankinta on aloitettava välittömästi ja järjestettävä lain mukaiset väliaikaiset tilat.

Kirjoitus oli kerännyt sunnuntaina 20.6.2021 klo 11 mennessä 153 allekirjoittajaa:

Janette ja Jukka Korpi

Jenni ja Jonne Yrjänä

Anna Karsikas-Kuusisto ja Antti Kuusisto

Laura ja Risto Tilus

Mari ja Kimmo Mäkelä

Jessica ja Mikko Anttila

Maija ja Mikko Uusitalo

Jonna Mild ja Joni Kero

Jaana Heikkinen ja Janne Heikkilä

Katja Karvonen ja Jukka Jakola

Hanna Kangas

Jani Mild

Niina Anttila

Tomi Kärki

Margareta ja Pekka Anttila

Jussi Kurikkala

Susanna Isoaho

Siiri Yli-Parkas ja Joonas Verronen

Reet ja Ahti Einla

Rami Niemi

Eveliina ja Esa Mäkelä

Jouni ja Pia Pöyhtäri

Anna Rumbin-Siermala ja Petteri Siermala

Sonja Puisto ja Niko Ruotsala

Laura-Sofia ja Marko Alatainio

Tiia Pirttioja ja Henri Pirttioja

Salla ja Seppo Heikkilä

Riikka ja Mika Rahkonen

Leena Boren ja Jari Tuikka

Nina Rovio

Sirpa ja Pentti Alatainio

Seija Yli-Parkas

Niina ja Jukka Hyytiälä

Tuula Pöyhtäri (os Rantanen)

Jenna ja Teemu Finström

Anniina Heikkilä

Anne Kurikkala

Heidi ja Sakari Hekkala

Auni ja Esa Lauri

Paula ja Aleksi Mäkitalo

Minna-Mari Roukala

Tero Roukala

Tiina Kekolahti

Aki Heikkilä ja Iida Joensuu

Anna Virtanen

Emmi-Lotta ja TommePöyhtäri

Satu Hakala

Juha Anttila

Eija Hakala

Seija Virkkala

Miia Ala-Pöntiö

Miia Koski-Virta

Niina Anttila ja Tomi Kärki

Tiia Ainali

Heidi ja Miikka Ketonen

Saila ja Ville Kurikkala

Pirjo Kurikkala

Jenni Tuliniemi ja Harri Pöntiö

Jaana Valve

Maria ja Harri Muuraiskangas

Elina Mäkelä

Irene Rahkola

Tanja Heikkurinen

Katja Kröger

Stiia Joensuu ja Markus Seppä

Pauliina Tilus ja Jussi Ruuska

Pekka Siipola ja Katja Mattila

Laura Niemelä ja Tuomas Joensuu

Veli Mäki-Kahra

Maria ja Janne Tilus

Susanna Tuomaala

Päivi ja Juha Sundberg

Meri ja Ville Herrala

Tuovi Rumbin

Heidi ja Michael Rosbäck

Jaana Ylitalo

NeaLamminmäki

Nina Nevala

Jarmo Nissilä

Sanna Peltoniemi

Jutta ja Matti Sinko

Marinka ja Keijo Yrjänä

Ulla Vähärautio

Hannu Wähä-Verkkomäki

Katri Nieminen

Hilkka Lehtinen

Riikka Vierimaa

Olli Yli-Hukka

Sari ja Jani Kurikkala

Eliisa Vähä-Verkkomäki

Maria Roos

Sami Axberg

Nea Kurikkala

Jenni Ekoluoma

Johanna Vähärautio

Taina Juntunen

Jyrki Tiitto ja Jonna Rautila

Sari ja Jussi Vähärautio

Riitta ja Pasi Ojala

Sirkka ja Mauno Laurila

Eija Uusimäki

Iina Peltokorpi ja Markus Isohanni