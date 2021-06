Antti Savelan kolumni: Lahjakortti porkkanaksi vaaleihin, nyt eivät enää muoviämpärit auta!

Esitän lahjakorttia jaettavaksi äänestäjille houkuttimeksi ainakin seuraaviin maakuntavaaleihin. Ostokortin hinta voisi olla vaikka 50 euroa ja se tulisi käyttää paikallisissa liikkeissä. Tässä ei nyt nimittäin enää muoviämpärit riitä. On keskittävä tuhdimpia keinoja.

Sievi ja Reisjärvi ja ties kuinka monet muut kunnat tarjoavat ajokortin porkkanaksi lukioon tulolle. Viidenkymmenen euron lahjakortti olisi pieni uhraus tähän nähden. Esimerkiksi Haapajärven kokoisessa kaupungissa kustannus olisi vain noin 250 000 euroa vaali. Lisäksi pitää ottaa huomion se, että jos lahjakortti suunnataan paikallisiin yrityksiin, satsaus tulisi suurelta osin takaisin kunnan kassaan.

Toivottavasti kannatatte?

Nimittäin tällä tiellä ei voida jatkaa. Jos kuntavaaleissa äänestää käytännössä joka toinen, olemme vajonneet syvälle epädemokraattiseen suohon. Jos valtaa käyttää vain joka toinen, joka toinen ei käytä valtaa. Perustuslain mukaan Suomessa valta kuuluu kansalle, ei puolelle kansaa. Kun välillinen demokratia pohjaa vaaleihin ja niissä vaikuttamiseen, kotiin jääminen nakertaa järjestelmää huolella. Älkääkä Suomen herrat ja rouvat enää lyökö päätänne kesävaaleihin. Kun sää suosii, äänestäminen unohtuu.

Ketä kesävaalit sitten suosi. Lähinnä kokoomusta tietysti. Mitä harvempi äänestää, sitä paremmin porvarileiri pärjää. Alhainen äänestysaktiivisuus on aina ollut myrkkyä vasemmistolle. Siellä on suhteessa enemmän köyhiä, syrjäytyneitä, vähävaraisia ja eivoisivähempääkiinnostaa nuoria. He eivät äänestä aktiivisesti. Se että Suomi on liukumassa manttaaliyhteiskunnaksi eli sellaiseksi että mitä enemmän on maata ja massia, sitä enemmän on valtaa, ei ole välttämättä hyvä suuntaus.

Perussuomalaisten tulo suomalaiseen politiikkaan piristi niitä, joita vaalit eivät ennen kiinnostaneet. Nyt näyttää siltä, että perussuomalaisella potentiaalillakin varustettu äänestäjä lähtee mieluummin ongelle kuin vaaliuurnille. Todella harmi.

Mutta palataan tuohon esitykseen. Tammikuussa, vaikka helteet ovat ehkä jo poissa, on luvassa vaalit, joiden äänestysprosentti voi olla katastrofaalisen matala. Kun jo ennalta tiedetään, että valta keskittyy Ouluun ja Kokkolaan, se voi olla kuulkaas vaikea saada Kannuksesta ja Haapajärveltä edes ehdokkaita mukaan.