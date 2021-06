Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Paikalliset johtopaikat ovat "haussa"

Kuntavaalien jälkeisen elämän kuuma kysymys on kilpailu ja neuvottelu paikallispolitiikan johtopaikoista. Kokkolassa "valtuustotunnustelijana" on keskusta, koska se on edelleen kaupungin suurin puolue. Keskustan paikkamäärä laskee kuntavaalien tuloksen perusteella kahdestatoista kymmeneen syksyllä aloittavassa valtuustossa.

Kokkolassa perussuomalaiset oli suurin voittaja, ja se nousi valtuuston kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi. Samalla Kokkolan valtuusto jakaantui neljään suureen, kahteen keskisuureen ja kahteen pieneen puolueeseen. Keskustan lähellä ovat SDP kahdeksalla, PS seitsemällä ja kokoomus kuudella paikalla. RKP ja KD hiipuivat neljään paikkaan ja vasemmistoliitto ja vihreät saivat vain kaksi paikkaa.

Keskipohjanmaan toimittaja Antti Savela kuvaili vaali-iltana, että tuloksessa merkittävää on keskustan ja SDP:n torjuntavoitto, vaikka perussuomalaiset puhkoivat reikiä puolustukseen lähinnä kansanedustaja Mauri Peltokankaan johdolla. Äänikuningas keräsi 1083 ääntä. Isoja äänimääriä oli muillakin, kuten demarien Tiina Isotaluksella, kokoomuksen Janne Jukkolalla, RKP:n Marlén Timosella ja KD:n Mauri Salolla. Keskustan ääniharava oli Sari Innanen.

Ryhmät käyvät läpi omissa kokouksissaan toiveita, odotuksia ja vaatimuksia. Sitten neuvotellaan ja katsotaan, mihin se riittää. Vaalien siirto huhtikuusta kesäkuulle koronan vuoksi tarkoittaa myös sitä, että kaikkialla Suomessa paikoista neuvotellaan ja sovitaan huomattavasti myöhemmin kuin normaalisti. Neuvottelutulosta ei varmaankaan synny ennen heinäkuun neuvottelutaukoa.Vaikka paikkajako ei olisi laskutoimituksena monimutkainen, hyvään lopputulokseen vaikuttaa monta seikkaa. Elokuussa homman on oltava selvillä, sillä kaupungin päätöstenteko ei odota.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tulevalla kaudella Keskipohjanmaa seuraa aktiivisesti alueensa kuntien päätöksiä ja valtuustojen toimintaa. Toimitus käy kokouksissa ja välittää ratkaisut sekä taustat tuoreeltaan lukijolle. Erityisen mielenkiintoista on seurata kuntaelämää niissä paikoissa, joissa valtasuhteet ovat muuttuneet ja valtuustoissa on runsaasti uusia päättäjiä. Kokkolan päätöksenteossa tulee varmasti tapahtumaan muutoksia verrattuna menneisiin kausiin.