Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puutarhaan halutaan käyttää aikaa, rahaa ja rakkautta – Sunnuntaina avataan puutarhat

Puutarhanhoito on ikiaikainen harrastus, mutta nyt siihen halutaan käyttää myös rahaa. Sunnuntaina vietetään jälleen valtakunnallista Avoimet puutarhat -tapahtumaa. Päivän aikana on mahdollisuus tutustua ihan luvallisesti muiden ihmisten pihoihin ja puutarhoihin. Monissa nyt näytteillä olevissa puutarhoissa lopputulos perustuu ahkeraan työntekoon ja puutarharakkauteen – ei pelkästään rahallisiin panostuksiin.

Kälviältä tapahtumassa on mukana kaksikin pihaa, jotka ovat naapurukset Peltokorvessa.Katja ja Kalle Huistinojaa kannustivat naapurin lisäksi osallistumaan lähestyvät rippijuhlat. Ihmisten pihat rakentuvat myös elämäntilanteen mukaan. Tämän väitteen todistavat oikeaksi Huistinojat. Aluksi piha rakentui lasten ehdoilla. Myöhemmin pihassa on ollut tilaa istutuksille. Samoin vanhemmilla on ollut lisää aikaa puutarhanhoitoon (KP 20.6.).

Puutarhaliiton ja Svenska Trädgårdsförbundetin järjestämän tapahtuman kunniaksi avautuu 550 puutarhaa suurelle yleisölle. Valtaosa puutarhoista on yksityisiä pihoja ja vapaa-ajan kohteita. Joukossa on myös monia siirtolapuutarhoja sekä julkisiä puistoja että kaupallisesti mielenkiintoisia nähtävyyksiä.

Puutarhanhoito on harrastus, mutta panostukset ovat myös taloudellisia. Kun rakennetaan tai kunnostetaan talo, halutaan tietty osa sijoituksesta varata myös pihan laittamiseen. Tässä asiassa on menneisiin vuosiin verrattuna otettu askelia eteenpäin. Puutarhoja rakennetaan ammattilaisten voimin ja siihen ollaan valmiita käyttämään rahaa.

Kesäkukkien laittaminen on tyypillinen suomalainen kesäilmiö. Kaksi kolmasosaa suomalaisista hankkii kesäksi kukkia puutarhaansa, parvekkeelle, patiolle tai mökille. Lyhyeen kesään halutaan nopeasti kaunista jälkeä ja se onnistuu keväästä lähtien orvokkien ja amppelien avulla. Kesäkukkamyynnin tuotannon arvo viljelijähinnoin on noin 100 miljoonaa euroa, joten puhutaan isosta bisneksestä.

Oma "lajinsa" ovat todelliset kotipuutarhurit, jotka nauttivat suunnittelemisesta ja tekemisestä. Keskipohjanmaan haastattelussa kälviäläinen Katja Huistinoja pukee sanoiksi monen haharrastajan ajatukset sanomalla, että on aina yhtä ilahduttavaa kylvää, koulia taimia ja seurata kasvun ihmettä. "Monesti olen ottanut kahvikupin pitääkseni lepohetken, mutta ennen kuin huomaankaan, olen nyppimässä rikkaruohoja ja kahvi jäähtyy kupissa."