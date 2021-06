Ostimme uuden mutteripannun, koska edellisen kanssa kävi klassisesti: aamukiireessä unohdin täyttää vesisäiliön ja kuuma liesi sulatti kumitiivisteen järkyttävän hajuiseksi röpelöksi, jonka jäljiltä asuntoa piti tuulettaa toista tuntia.

Puolisoni haki postipaketin kaupan lokerosta, ja 3-vuotiaan ilme kirkastui. Kuten kaikki lapset, hänkin rakastaa pakettien avaamista.

Kun paketin sisältö alkoi paljastua, tarkkailija ilmoitti ilahtuneena: Pyttipannu!

Aikuisena täytyy tehdä matka tai vähintäänkin töitä sen eteen, että voisi nähdä kaikki asiat taas tuorein silmin.

Lapselle ja nuorelle asiat taas näyttäytyvät sellaisina, kuin ne ovat: älyttöminä, omituisina tai vaikkapa asioina, joiden nimi voisi olla “pyttipannu”.

Kun haastattelin Keski-Pohjanmaan nuoria kunnallisvaaliehdokkaita ja valtuutettuja, liikutuin siitä, miten raikkaita ja hyviä kehitysehdotuksia heillä oli omissa kunnissaan. Oireelliselta tuntui, että lähes jokainen alle 30-vuotias piti mielenterveyspalveluihin panostamista välttämättömänä satsaamisena tulevaisuuteen.

Yksi heistä kertoi omaksi tavoitteekseen politiikassa, että tunnetaitoja alettaisiin opettaa jo lapsille myöhempien mielenterveysongelmien välttämiseksi.

Voisimmeko tosiaan tunnetaitoja ja siten itsetuntemusta opettelemalla välttyä uusilta burn-out-sukupolvilta?

Koululaisten ja erityisesti lukiolaisten uupumuksesta on puhuttu pitkään, eikä korona ole suurimmalla osalla ainakaan helpottanut henkistä jaksamista

Nyt meillä on sukupolvi, joka kokee mielenterveysongelmat niin merkittäväksi uhaksi hyvinvoinnille, että se on jopa kuntapolitiikassa ykkösasia.

Eipå ihme: Joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Masennuslääkkeitä syö lähes joka kymmenes, ja työkyvyttömyyseläkkeelle mielialahäiriöiden vuoksi jää 11 ihmistä joka päivä.

Alle 30-vuotiaista suomalaisnaisista arviolta seitsemän prosenttia sairastaa syömishäiriön.

Jos tästä ei voi päätellä, että yhteiskunta on liian kova ja vaativa, niin mistä sitten?

Helsinkiläiskoulussapilotoitiin tunnetaitojen opettamista tänä keväänä, ja tulokset olivat hämmästyttäviä: kiusaaminen väheni.

Olisimmeko jo valmiita ajattelemaan, että tunnetaitojen opettelu voisi olla jopa “akateemisia” taitoja tärkeämpää?

Tunnetaidoissa moni sellainenkin oppilas voisi loistaa, jolta matikka tai äikkä eivät suju.

Suomalaisten jäyhää tunneilmaisua tilanteessa kuin tilanteessa selitetään usein sillä, että meillä on kansakuntana ollut vaiheita, joissa ei ole ollut sijaa tunteille.

On ollut pakko vain kestää ja tehdä.

Nyt olot ovat monessa mielessä mukavammat kuin koskaan, mutta silti monella on jäänyt suoritusvaihe päälle. Jokaisen lähipiiristä tuttu pakkopärjääjä on sellainen, joka selviää kaikesta hammasta purren, ja odottaa sitä myös muilta.

Nuoret näkevät sen, mitä me yli 30-vuotiaat olosuhteisiin sopeutuneet enää emme: lopulta elämässä on paljon muutakin merkityksellistä kuin saavutukset. Mielenterveys on ihmisen elämässä lopulta tärkein asia, jos haluaa tavoitella sitä, mitä aika monet haluavat: onnea.

Kun kuntavaalien alla loanheitto ja piikittely yleistyi sosiaalisessa mediassa, mietin, että ainakaan me aikuiset emme osaa olla tunteiden ilmaisussa esimerkkinä lapsille ja nuorille.

En tarkoita, että tunteet eivät kuuluisi politiikkaan. Kyllä ne kuuluvat, ehdottomasti!

Ajatellaan, että hyvät päätökset perustuvat loogiseen ja tunteista erossa pysyttelevään ajatteluun. Mutta se on harhaa: olemme kaikki ihmisiä, ja tunne on politiikankin käyttövoimaa. Joku muotoili sen hienosti: Kasvaakseen muutokseksi tieto tarvitsee tunnetta.

Kunpa vaan inhimilliset tunteet politiikassa voisivat näkyä muutenkin kuin räyhäämisenä ja riitelynä.

Pyttipannu eli mokkapannu muuten toimii niin, että paineen kasvaessa vesi nousee pannun alaosasta sihdin kautta yläosaan.

Kuumentuessaan pannu ujeltaa ihanasti, tai sitten ärsyttävällä taajuudella, riippuu näkökulmasta. Paineen ansiosta pyttipannulla keitetty mokka jalostuu makuelämykseksi.

Tietty määrä painetta on meille ihmisillekin hyväksi, mutta itsetuntemusta tarvitaan siihen, että tunnistaa, missä menee raja.

Kärähtääkö kumitiiviste vai tuleeko tuomoa (tuoretta mokkaa).