Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ruotsin hallitus vaakalaudalla ja pääministeri hakee kiivaasti kompromissia

Naapurimaassa Ruotsissa eletään tiukkoja hetkiä. Sosiaalidemokraattien pääministerin Stefan Löfvenin luottamuksesta on tarkoitus äänestää maanantaiaamuna ellei siihen mennessä tapahdu jotakin ratkaisevaa.

Kiistassa on kysymys näkemysero vuokransäätelystä. Se on uhannut kaataa Ruotsin sosiaalidemokraattisen hallituksen. Löfven itse on suominut kovin sanoin kriitikkoja siitä, että keskellä pandemiaa yritetään luoda hallituskriisi.

Pääministerillä on ollut valittavanaan useita vaihtoehtoja kriisin purkamiseksi. Arvioiden mukaan mikään niistä ei ole kovin hyvä. Sunnuntaina Löfven päätti lyödä oman ratkaisunsa pöytään.

Keskustan puheenjohtaja Annie Lööfin kanssa sosiaalidemokraattinen pääministeri kutsui median koolle pikavauhtia sunnuntaina aamupäivällä. Löfven tiedotti kompromissiesityksestä, joka on neuvoteltu sosiaalidemokraattien, ympäristöpuolueen, keskustan ja liberaalien kanssa. Hallitus aikoo kutsua koolle kaikki asuntomarkkinoiden osapuolet uudiskohteiden vuokranmuodostamisen ratkaisemiseksi.

Ruotsissa on vähemmistöhallitus ja siksi vasemmistoliiton tuki on hallitukselle välttämätön. Kiista siitä, miten uusien vuokra-asuntojen vuokrataso määräytyy, on syntynyt asiaa koskevan mietinnön sisällöstä.

Kaikkiaan neljä puoluetta on ilmoittanut kannattavansa epäluottamuslausetta tukalassa tilanteessa kärvistelevälle pääministerille. Näillä puolueilla on enemmistö valtiopäivien edustajapaikoista. Epäluottamuslausetta kannattavat puolueet ovat keskenäänkin erimielisiä itse kiistanalaisesta asiasta.

Vasemmistopuolue vaatii säätelyä ja se twiittasi kesken tiedotustilaisuuden, että piti sitä poliittisena teatterina prosessin viivyttämiseksi.

Vaihtoehtoja on useita. Jos hallitus kaatuu, Löfvenin vaihtoehtoina on uusien vaalien julistaminen tai pääministerin paikalta eroaminen. Sunnuntai voi vielä tuoda monta uutista Ruotsin hallituskriisiin.