Koronalemmikkibuumi on näyttäytynyt eläinkaupoille ja kasvattajille lisääntyneinä yhteydenottoina, kun taas eläinhoitolat kumisevat tyhjyyttään – Videolla kasvattaja Johanna Niemelä irlanninterrieriensä kanssa



Pandemian jyllätessä uusien koiranpentujen rekisteröinnissä ja pieneläinten kysynnässä on ollut huomattava kasvu. Keski-Pohjanmaan kennelpiirin puheenjohtaja ja irlanninterrierien kasvattaja Johanna Niemelä on saanut valtavasti kyselyitä uusista pennuista ja sama trendi on ollut näkyvissä muuallakin lähipiirissä.