Suomen miesten jalkapallomaajoukkue päättää alkulohkon urakkansa tänään Belgiaa vastaan. Panokset eivät voisi olla suuremmat, sillä Huuhkajilla on mahdollisuus edetä EM-jatkopeleihin.

Huuhkajien päävalmentaja Markku Kanerva luonnehti Belgia-kamppailua Suomen jalkapallohistorian isoimmaksi peliksi.

EM-turnauksessa kustakin lohkosta kaksi parasta etenee neljännesvälieriin, joihin pääsee myös neljä parasta lohkokolmosta. Voitolla Huuhkajat etenisi varmuudella ja tasapelillä todennäköisesti neljännesvälieriin. Tappiokin saattaa riittää Suomelle, mutta jatkopaikka olisi silloin epätodennäköinen.

Mikäli Suomi on lohkokolmonen, se saattaa joutua odottamaan mahdollista jatkopaikkaansa vielä oman pelinsä jälkeen. Alkulohkovaihe päättyy keskiviikkona.

Kanervan mukaan kaikkien pelaajien pitäisi olla käytettävissä Belgiaa vastaan. Belgialta on sivussa ainakin Thorgan Hazard lievän loukkaantumisen takia.

Suomi joutuu todella kovaan testiin, sillä Belgia on yksi EM-turnauksen suurimmista voittajasuosikeista. Molemmat pelinsä voittanut Belgia on jo varmistanut jatkopaikkansa, mutta lohkovoitto on vielä auki.

Tappiosta huolimatta Tanska osoitti, että Belgiaa on mahdollista haavoittaa. Tanska hallitsi Kööpenhaminassa pelatun Belgia-kamppailun avauspuoliaikaa selvästi, mutta toisella puoliajalla Belgia nousi voittoon.

Belgian päävalmentaja Roberto Martinez vahvisti sunnuntai-illan lehdistötilaisuudessa, että nimekkäiden Axel Witselin, Kevin De Bruynen ja Eden Hazardin on määrä olla Suomea vastaan avauksessa. Martinez haluaa loukkaantumisista kärsineelle kolmikolle lisää pelituntumaa.

– On totta, että pelaajamuutoksia tulee. Tämä on kolmas ottelu yhdeksään päivään, Martinez muistutti tiiviistä ottelutahdista sunnuntain etälehdistötilaisuudessa.

Martinez sanoi jakavansa vastuuta myös siksi, että mahdollisimman monella olisi tuntumaa EM-otteluista, jos käsky käy kentälle pudotuspeleissä.

Suomi luultavasti jatkaa ryhmityksellä 3–5–2, jonka voi kirjoittaa myös muotoon 5–3–2. Voi myös olla, että Huuhkajat pelaa vain yhdellä selkeällä hyökkääjällä. Belgian ryhmitys lienee 3–4–3.

Suurella todennäköisyydellä Belgia pitää vastustajaansa huomattavasti enemmän palloa ja painaa pelin Suomen kenttäpuoliskolle. Huuhkajat pyrkii puolustamaan tiiviisti ja iskemään terävästi vastaan.

Suomen pallollinen pelaaminen on toiminut turnauksessa vain hetkittäin. Puolustuspelaaminen on ollut pääosin kunnossa. Suomi aloitti EM-urakkansa voittamalla Tanskan 1–0, ja toisessa pelissään Huuhkajat hävisi Venäjälle 0–1.

Martinez luonnehti Suomea hyvin organisoiduksi, mainiosti puolustavaksi ja vastaiskuista vaaraa aiheuttavaksi joukkueeksi.

Suomen ja Belgian välinen ottelu alkaa Pietarin stadionilla kello 22. Venäjä ja Tanska pelaavat samaan aikaan Kööpenhaminassa oman B-lohkon päätösottelunsa.

Belgialla on kahden kierroksen jälkeen kuusi, Venäjällä sekä Suomella kolme ja Tanskalla nolla pistettä.