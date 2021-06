Kirja-arvostelu: Tanssijan loistava esikoisromaani – Hanna Brotherus varjelee salaisuutta kunnes paljastaa sen rikkoen häpeän leiman

Hanna Brotherus: Ainoa kotini. WSOY 2021, 331 s.

Lasten suusta se totuus kuullaan, vaikka lapset olisivat jo aikuisia. Tanssija, koreografi Hanna Brotheruksen esikoisromaani on kauneutta ja ymmärrystä tulvillaan, mutta samalla sen rakenne etenee kuin dekkarissa. Kun totuus lävähtää silmille, haukkoo lukijakin henkeään. Kaiken upean kaunopuheisuuden jälkeen nouseekin ylimmäiseksi tunteeksi häpeä, eikä siitä voi vapautua muuten kuin tunnustamalla kaikki.

Häpeä kääntyy rohkeudeksi ja antaa lupauksen paremmasta tulevaisuudesta vuosikymmenten piilottelujen jälkeen. Silti kirjoittaja muistuttaa, että jokaisella on oma totuus elämästään. Myös lapsuuden muistot ovat aina henkilökohtaisia kuvia. Brotherus ei muuta yritäkään; kirjan keskiössä on kirjoittaja itse. Ottakaa tai jättäkää.

Hanna Brotherus on oman taiteenlajinsa julkkis. Neljän lapsen äiti, supersuorittaja, lahjakas tehopakkaus, joka naistenlehdissä antaa lausuntoja niin perhearjen pyörittämisestä, yksinhuoltajan tuskasta, suhteestaan lahjakkaisiin lapsiinsa, viimeisimmästä tanssiteoksestaan kuin uudesta rakkaudesta. Lähes aina hän muistaa kertoa suhteestaan omaan kroppaansa, sillä ruumis on lopulta meidän kaikkien ainoa koti, jonka me tunnemme perinpohjaisesti ja jossa me viihdymme – tai sitten emme. Rakkauttaan hän näyttää muun muassa leipomalla leipää viemisiksi.

Autofiktiivisen romaanin nainen täyttää viisikymmentä vuotta ja matkaa Pariisiin tekemään tiliä omasta elämästään. Lapset ovat lähteneet pesästä. On aikaa tarkastella menneisyyttä, selvittää suhdetta omiin vanhempiinsa ja nuorena rintasyöpään menehtyneeseen pikkusiskoon sekä lastensa isään ja hieman myös uuteen rakkauteen.

FAKTA Ainoa kotini Hanna Brotheruksen esikoisromaani luotaa naisen elämänvaiheita kaunistelematta ja samastuttavasti teos käsittelee lapsuutta ja äitiyttä, perhe- ja parisuhteita, sukupolvelta toiselle siirtyviä suruja ja ylitsevuotavaa rakkautta ja sitä kun rakkaus ei riitä ja kun ei riitä itselleen kaikenkattavaa on elämisen vimma ja keskeneräisyyden hyväksyminen lähde: WSOY

Brotherus kirjoittaa kauniisti, sujuvasti, runollisesti ja samalla hirvittävän rehellisesti. Hän pyrkii ymmärtämään sukupolvien ketjua, miksi meistä tulee sellaisia kuin olemme. Teosta on luettava hitaasti, jotta kaunis kieli ei mene hukkaan.

Kaiken aikaa kulkee tiiviisti rinnalla oma kroppa – kirjoittajan ainoa koti – ja ennen kaikkea tanssi. Ja rakkaus, joka voittaa kaiken, huolimatta siitä, ettei äiti edes osaa sitä lapselleen antaa. Totuudet kurittavat niin kirjoittajaa kuin lukijaakin. Silti huumoriakin on mukana.

"Keskeistä on se, että yritän kaikkeni. Joskus marttyyriuden kirkkaimpina hetkinä olen sanonut lapsilleni, että kirjoittakaa hautakiveeni 'hän teki kaikkensa'."

Äiti todella tekee kaikkensa. Perfektionistin tyttärestä tulee perfektionisti. Hän taitaa kaiken ja tekee kaiken. Hän taipuu ja sujuu, paijaa ja rakastaa. Kun poika sortuu huumeisiin ja tytär sairastuu anoreksiaan, syyttää äiti itseään. Kuinka kaiken jälkeen käy näin?

Omaelämänkerrallinen romaani on nnin tosi, ja ainakin saman sukupolven äitejä se ravistelee. Miksi en osannut paremmin, vaikka kaikkeni yritin? Miksi en ollut täydellinen tytär omalle äidille? Miksi en täydellinen äiti omille lapsille?

Täydellistä ihmistä ei ole olemassakaan, vaikka moni meistä sitä täydellisyyttä tavoittelee. On osattava armahtaa omaa itseään, mutta samalla oltava rehellinen, vaikka sen hintana olisi häpeä ja kulissien romahtaminen.

Hanna Brotheruksen kirjan nainen on niin rehellinen, että lukijan tekisi mieli syyttää jo laskelmoinnista. Onko elämä lopulta vain peli, jossa oikeilla siirroilla ja valinnoilla pääsee maaliin – mitä ikinä se tarkoittaneekaan.