Kalajoen sote-palvelujen nykyinen taso säilynee jatkossakin - "Kaupungin 500 sote-ammattilaista siirtyy hyvinvointialueen palvelukseen."



Kalajoen kaupungin henkilöstöstä on lähes puolet siirtymässä POP-soten palvelukseen, mikäli lakiuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet toteutuvat 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Kalajoen kaupungin henkilöstöstä on lähes puolet siirtymässä POP-soten palvelukseen, mikäli lakiuudistuksen mukaiset hyvinvointialueet toteutuvat 1. tammikuuta 2023 alkaen.

Hannu Verronen Itsenäisenä kuntana sote-palvelut hoitaneelle Kalajoen kaupungille hyvinvointipalvelualueisiin siirtyminen on tuomassa ison muutoksen, kun lakiuudistus on etenemässä maaliinsa. Tilanne Kalajoella on erilainen verrattuna alueen muihin kuntiin, jotka ovat valmiiksi kuuluneet jo johonkin kuntayhtymään.