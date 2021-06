Soite kevensi suosituksia kasvomaskin käytössä ja poisti kokoontumisrajoitukset

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui keskiviikkona arvioimaan koronavirusepidemian alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Viranomaisryhmä linjasi, että Soiten alue jatkaa koronavirusepidemian perustasolla.

Fakta Alueellisia suosituksia kevennetään seuraavasti: Alueella ei ole voimassa AVI:n määräämiä kokoontumisrajoituksia tai alueellisia kokoontumissuosituksia Laajaa kasvomaskisuositusta ei enää ole julkisissa tiloissa, mutta maskia on suositeltavaa käyttää edelleen tilanteissa, jos turvavälien pitäminen on mahdotonta. Kasvomaskia suositellaan käytettävän julkisessa liikenteessä sekä riskiryhmäläisten kyydityksissä, asioitaessa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, koronatestiin hakeutuessa, riskimaasta Suomeen palattaessa Kasvomaskia on suositeltavaa käyttää edelleen myös muissa tilanteissa, jos turvavälien (2 m) pitäminen on mahdotonta. Etätyösuositus poistuu, mutta työnantaja vastaa työpaikalla koronaturvallisuuden toteutumisesta ja työpaikoille suositellaan taukojen porrastusta ja suojaetäisyyksien pitämistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon työtehtävissä edellytetään maskin käyttöä. EU- ja Schengen-alueille matkustettaessa tulee noudattaa erityistä varovaisuutta ja välttää matkustamista näiden alueiden ulkopuolelle. Seuraa ulkoministeriön ja THL:n ohjeistusta.

Alueellisia suosituksia kevennettiin kokoontumissuositusten ja kasvomaskin käytön osalta. Hyvästä käsihygieniasta ja turvaväleistä on silti jatkossakin huolehdittava. Kasvomaskin käytöstä ei ole syytä kokonaan luopua.

Uudet alueelliset suositukset ovat voimassa toistaiseksi.

Soiten alueen koronavirustilanne on rauhallinen. 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuusluku on 1,3 / 100 000 asukasta ja koronavirustesteistä 0,1 % on positiivisia. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin tiistaina 8.6.2021. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronaviruspotilas.

