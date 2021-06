Elokuva-arvostelussa Godzilla ja Kong ottavat mittaa toisistaan – Katso, miten Kino-Keskipohjanmaan videoblogissa Jarkko Lahti on näin juhannuksen aikaan lähes joulutunnelmissa

Godzilla vs. Kong. Ohjaus Adam Wingard. Käsikirjoitus Eric Pearson, Max Borenstein. Kuvaus Ben Seresin. Pääosissa Rebecca Hall, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård. 113 min. K12. Bio Rex, Kokkola.

★★★★

Nuoret ovat palanneet takaisin elokuvateatteriin. Luonto siis elpyy, paraneminen on alkanut. Kun jättigorilla Kong mätti legendaarista mutanttilisko Godzillaa turpaan oikein kunnolla, nytkähtivät jonnein niskat kollektiivisesti yllätyksellisen täysosuman nautinnosta. Naurukin olisi varmasti teatterissa kuulunut, jolleivat suurelokuvan tehosteet olisi peittäneet kaikkia muita ääniä alleen.

Ison, tyhmän ja järisyttävän taitavasti tehdyn Godzilla vs. Kongin mukana elokuvissakäynnistä on tullut taas kivaa. Tämä on sitä suuren yleisön poppia ja rokkia, mikä on alan peruskauraa ja välttämätöntä aluskasvillisuutta. Siitä kaikki muukin, taiteellisempi ja vaihtoehtoisempi filmintekeminen, voi kasvaa ja kukoistaa.

Kokkolan Rexin ison salin Godzilla vs. Kongiin olisi lieventyneiden rajoitusten keskellä voinut ottaa jo viisikymmentäkin katsojaa. Varsinaista ryntäystä ei myyttisten titaanien taisto saanut vielä aikaan, mutta enää ei arvostelijan tarvitse näytännöissä yksinkään istua. Kun katsomossa on pitkästi toistakymmentä kohdeyleisön jäsentä, silloin syntyy jo yhdessä katsomisen tunnelma. Sitä varten elokuvat on luotu.

King Kong on nähty elokuvissa vuodesta 1933 lähtien. Kong on esiintynyt kahdessatoista filmissä. Godzilla (japaniksi Gojira) on nähty jo 36:ssa elokuvassa. Se syntyi maapallon toisella laidalla 1954 Toho-yhtiön ideasta. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun jätit ovat kohdanneet valkokankaalla. Mutta koskaan aiemmin kumpikaan titaani ei ole näyttänyt näin, no, titaanimaiselta. Elokuvan budjettikin on jättimäinen, mutta Adam Wingardin ohjauksessa niin osaavasti käytetty, ettei näyttelijätyön, lavasteiden ja digiefektien välillä saumoja huomaa. Kaikki vaikuttaa mahdolliselta ja uskottavalta ison sadun puitteissa.

Vastuulliset tutkijat ovat löytäneet muinaisten titaanien alkukodin maan alta. Ontto maa kutsuu Kongia palaamaan. Mutta siellä, missä Kong, siellä on myös Godzilla. Edes ontto maakaan ei ole tarpeeksi iso kahdelle alfatitaanille. Kamppailu on edessä.

Tutkijat huomaavat myös Kongin kehittyneen tavan kommunikoida. Sivistyksen kehitysaskeleet ovat kuitenkin uhattuina, kun kaupallinen Apex-firma omilla sovelluksillaan haluaa luoda omat mekaaniset titaanit, joita ohjataan ihmisaivoilla. Keksintöä voitaisiin käyttää sodankäyntiin ja maailmanvalloitukseen. Siksi aidot ja oikeat, elävät titaanit Kong ja Godzilla on ensin raivattava pois tieltä.

Näiden elokuvien – kuten Jurassic Parkin - ainoa olemassaolon syy on hirviöjättien esittely ja väistämätön kohtaaminen. Ihmiskuvat jäävät Godzillan ja Kongin rinnalla pieniksi ja mitättömiksi. Silti Rebecca Hallin, Millie Bobby Brownin ja Alexander Skarsgårdin ryntäily ja säntäily hätääntymisistä täpäriin pelastumisiin luovat tarinalle tarpeellisen kehyksen ja huumoripitoisia hengähdystaukoja. Jostain syystä naiset ovat filmiperinteessä aina kommunikoineet parhaiten King Kongin kanssa. Nyt vuorossa on pikkutyttö Jia (Kaylee Hottle), jonka merkkikieltä titaani ymmärtää ja, mikä tärkeintä, myös kuuntelee.

Saattaa olla osin iloa melskeisen suurelokuvan jälleennäkemisestä pitkän koronatauon jälkeen, mutta väittäisin kyllä, että Godzilla vs. Kong menee heittämällä kärkeen filmisarjassa, jossa kisataan uskottavimpien mahtimonsterien luomisesta. Kyse ei ole vain taidosta ja tekniikasta, äänistä ja efekteistä. Adam Wingard tuntuu tehneen fiktiivisistä jäteistä draamanäyttelijöitä. Godzilla ja Kong valmiina lähikuvaan!