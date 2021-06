Helsinki

Poliisi ei aloita esitutkintaa pääministerin ateriaetua koskevassa asiassa.

Helsingin poliisi kertoo, että sille tehtiin toukokuussa kaksi rikosilmoitusta, joissa pyydettiin selvittämään, ovatko valtioneuvoston kanslia ja pääministeri syyllistyneet rikokseen niin sanotussa aamupalakohussa.

Pääministeri Sanna Marinille (sd.) oli hankittu aamiaistarvikkeita ja kylmänä toimitettuja aterioita niin sanotun ministeripalkkiolain perusteella.

Helsingin poliisi teki asiasta esiselvityksen, jossa arvioitiin, onko asiassa syytä epäillä virkarikosta tai jotakin muuta rikosta.

Esiselvitys koski valtioneuvoston kanslian (VNK) virkamiehiä. Poliisilla ei ole toimivaltaa arvioida pääministerin virkatoimien lainmukaisuutta.

Poliisin mukaan esiselvityksessä ilmeni, että aamupalojen ja kylmien aterioiden korvaaminen perustui valtioneuvoston kanslian vakiintuneeseen tulkintaan ministeripalkkiolain säännöksestä, joka koskee pääministerin asuntoetua.

Poliisin mukaan esiselvityksessä ei ilmennyt, että tulkintaan liittyisi virkatoiminnassa tehtyä toimivallan ylitystä tai virkatehtävien laiminlyöntiä. VNK:n ratkaisussa on esiselvityksen mukaan ollut kyse ministeripalkkiolain soveltamisesta ja soveltamista edellyttävästä laintulkinnasta eli virkamiehille sallitusta harkintavallan käytöstä, poliisin tiedotteessa sanotaan. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä virkavelvollisuuden rikkomista.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Verohallinto katsoi, että ateriaedusta maksettava vero

Keskustelu pääministerin virka-asunnon Kesärannan eduista lähti liikkeelle Iltalehden uutisesta, jossa kerrottiin että pääministeri Marinille on toimitettu valtion laskuun aamiaistarvikkeita noin 300 euron edestä kuukausittain. Pian selvisi, ettei kyse ollut vain aamiaistarvikkeista.

VNK:n mukaan pääministeri Marinin käyttämän ateriapalvelun kokonaiskustannukset ovat hänen kautensa aikana olleet yhteensä reilut 14 360 euroa eli keskimäärin 845 euroa kuukaudessa. Summa sisältää sekä aamiaistarvikkeet että kylmänä toimitetut ateriat.

VNK oli katsonut ateriaedun kuuluvan pääministerin asuntoetuun, eikä ateriaedusta maksettu sen takia veroja. Verohallinto oli asiasta kuitenkin toista mieltä. Verohallinnon mukaan veroton asuntoetu on nimenomaan asuntoetu ja ateriaetu on erikseen ja siitä on maksettava veroa.

Marin on sittemmin ilmoittanut luopuvansa edusta.