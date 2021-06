Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kyllä ihmisen kelpaa nyt elää

Oi kesä, juhannus ja lähestyvä loma! Tämä on niin parasta aikaa. Juhannus on suomalaisten lomakauden perinteinen aloitusajankohta. Lomaan sisältyy toiveita, odotusta ja paineita.

Ajatus neljän viikon vapaasta on lähes taivaallinen, jos voi suurin piirtein itse päättää tekemisistään. Jos ei lomalla voi ajatella pelkästään itseään, sehän kertoo siitä, että lähellä on ihmisiä, jotka saa ottaa huomioon. Oma lukunsa ovat vaikkapa yrittäjät, jotka nauttivat paljon lyhyemmistä lomista. Eräs yrittäjä sanoi, että hän on valinnut elämäntapansa. "Oma päätösvalta päihittää pitkän loman."

Erityisesti toivon, että jokaisella lapsella on hyvä loma, jonka kohokohdista voi kertoa päiväkodissa tai koulussa syksyllä. Tai vanhusten toive suvun tapaamisesta toteutuu.