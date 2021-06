Poliisi pyytää havaintoja 11-vuotiaasta Laihialla kadonneesta tytöstä

Pohjanmaan poliisi pyytää vinkkejä Laihian keskustan alueella lauantaiaamuna kadonneesta tytöstä. 11-vuotiaasta tytöstä viimeinen havainto tehtiin aamulla noin klo 7 Laihian Leppätiellä.

Kadonnut on pituudeltaan 150-160 cm, vartaloltaan hoikka ja hänellä on pitkät vaaleat hiukset. Tytöllä on yllään harmaa huppari, jossa teksti Nasa ja jalassa Adidaksen sandaalit.

Havainnot kadonneesta pyydetään ilmoittamaan hätäkeskuksen numeroon 112.