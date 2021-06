Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Media tarvitsee asiakkaitaan ja lukijat mediaa – Luottamus uutisiin on kasvanut koronapandemian aikana

Suomalaisten luottamus uutisiin kasvoi koronapandemian aikana, selviää Oxfordin yliopiston Reuters-instituutin Digital News Report 2021 -kyselytutkimuksesta. Luottamus uutisiin vahvistui useimmissa muissakin tutkimukseen osallistuneissa maissa.

Tulos ei kauheasti yllätä, sillä ihmisten tarve faktapohjaisille uutisille on ilmiselvästi kasvanut. Tämä näkyy esimerkiksi KPK Medioiden lehtien tilausmäärissä ja verkkopalveluiden kävijämäärissä. Erityinen kiinnostuspiikki syntyi jo viime vuoden keväällä, kun tiedontarve oli erityisen suuri. Koronakevät yllätti ja järkytti. Ihmiset tuntuivat saavan turvaa vastuullisen median kautta. Selkeä tilaus tuntui olevan myös toimintaohjeille. Katso tästä, kuinka tulee toimia koronatestiin mentäessä tai kuinka kasvomaskia käytetään.

Suomalaisista 73 prosenttia kertoo luottavansa itse seuraamiinsa uutisiin, mikä on hiukan enemmän kuin edellisvuonna. Useimpiin uutisiin luottavien suomalaisten osuus puolestaan kasvoi peräti 9 prosenttiyksiköllä 65 prosenttiin." Todennäköisin syy näin selvään luottamuksen kasvuun on koronapandemia”, kertoo tutkimuksen Suomen maaraportista vastannut Tampereen yliopiston tutkija Esa Reunanen.

Suomessa uutisiin luottavien osuus oli aiempien vuosien tavoin vertailun suurin, ja ero useimpiin muihin maihin kasvoi. Suomalaisten melko suuren luottamuksen on ajateltu johtuvan suomalaisten yleisestä luottamuksesta instituutioita kohtaan. Aiemmin luottamus uutisiin on ollut laskussa Suomessa, kuten myös useissa muissa tutkimuksen maissa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Se, että Suomessa luotetaan instituutioihin ja sitä kautta mediaan, on hyvä merkki yhteiskunnassa yleensä. Kun ihmiset kokevat voivansa luottaa esimerkiksi viranomaisiin, voidaan vaikka kriisitilanteissa luottaa viranomaisilta saatuihin tietoihin ja ohjeisiin. Vaikka mediaan luotetaan niin vahvasti kuin Suomessa tehdään, ei mikään ole itsestään selvää.

Uutismedialla on vahva asema myös verkossa, Suomessakin. Verkkomedia tavoittaa viikoittain 89 prosenttia suomalaisista, kun perinteisen uutismedian (painetut lehdet, radio ja televisio) viikkotavoittavuus on 77 prosenttia. Vaikka uutisia seurataan yhä tiiviimmin verkossa, on printillä ja digitaalisella näköislehdellä edelleen suuri merkitys. Tyypillistä onkin nykyään, että uutisia luetaan kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kyselyyn vastanneista suomalaisista 81 prosenttia seuraa uutisia perinteisen median verkkosivujen ja sovellusten kautta. Aika ajoin keskustellaan uutisten maksullisuudesta ja maksuttomuudesta. Kaupallinen media kuten maakuntalehti Keskipohjanmaa saa merkittävän osan tuloistaan tilaajatuloista. Verkkouutisista maksaa ainoastaan 20 prosenttia suomalaisista. Suurin verkkouutisista maksaneiden osuus on Norjassa, jossa prosentti on jo 45. Ilman asiakkaita ei ole faktapohjaista paikallista ja alueellista journalismia. Tietysti median on palveltava lukijoitaan mahdollisimman hyvin.