Ylivieskassa todettiin lauantaina pitkästä aikaa yksi koronatartunta, joka on lähtöisin peruspalvelukuntayhtymä Kallion ulkopuolelta. Nyt Ylivieskan kohdalla kokonaistartuntamäärä on 95.

– Henkilö on osannut toimia oikein; altistuneet ovat kartoitettu ja määrä on hyvin pieni eli kysymys on yksittäisistä tapauksista, terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi toteaa.

Kalliosta muistutetaan, että kasvomaskia on hyvä käyttää aina tilanteissa, jossa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa.

Koronakesä on Kallion alueella (Ylivieska, Alavieska, Nivala ja Sievi) ollut rauhallinen. Peltokorpi tarkistaa, että edelliset tartunnat ovat 29. toukokuulta, jolloin Nivalassa todettiin kuusi tartuntaa. Tuolloin Keski-Pohjanmaan alueen ryöstäytynyt koronatilanne heijastui myös Kallion kuntiin.

Juhannuksen mahdolliset koronatartunnat tulevat ilmi loppuviikosta.

Kalliossa koronarokotukset ovat edenneet 12–15-vuotiaiden riskiryhmiin kuuluviin, jotka ovat voineet varata rokotusaikoja 23. kesäkuuta lähtien.

– Rokotukset etenevät, ja kaikki 16-vuotiaat ovat niiden piirissä.

Koronatestauksissa on ollut juhannusviikolla hyvin hiljaista, torstaina aatonaattona otettiin vain yksittäisiä testejä.