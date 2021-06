Soiten alueen koronatilannepäivitys: Pietarissa olleita asetettu karanteeniin - Soite kehottaa kaikkia Venäjälle olleita hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä

Soiten alueella ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja viime viikon aikana. Viimeisin positiivinen koronavirustartunta todettiin tiistaina 8.6.2021. Alueellinen 14 vuorokauden ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 0. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Muutamia Pietarissa matkailleita henkilöitä on asetettu karanteeniin koronavirusaltistumisen vuoksi. Soite kehottaakin kaikkia erityisesti Venäjällä matkustaneita hakeutumaan koronavirustestiin matalalla kynnyksellä. Kaikkien bussilla Pietarista palanneiden tulee välttää kontakteja perheen ulkopuolisiin henkilöihin ja hakeutua koronatestiin 72 tunnin kuluttua maahan saapumisesta, vaikka koronavirukseen viittaavia oireita ei olisikaan. Myös niiden henkilöiden, jotka ovat tai ovat olleet kontaktissa Pietarista Suomeen busseilla matkustaneiden matkailijoiden kanssa, tulee hakeutua koronavirustestiin matalalla kynnyksellä.

Myös THL suosittelee vahvasti, että kaikki Venäjältä Suomeen palaavat matkustajat hakeutuvat koronavirustestiin 72 tuntia Suomeen paluun jälkeen ja välttävät sosiaalisia kontakteja testituloksen valmistumiseen saakka.

Helsingin Sanomat uutisoi aluehallintaviraston mahdollisuuksista määrätä matkustajia karanteeniin.

FINENTRY-palvelun käyttöä suositellaan kaikille Suomeen ulkomailta saapuville sekä kotimaahan palaaville suomalaisille. (www.finentry.fi) on verkkoselaimen kautta käytettävä digitaalinen palvelu, joka sujuvoittaa Suomeen matkustamista ja maahantuloon liittyvää koronavirustestausta koronaviruspandemian aikana. Palvelussa voit varata ajan Suomessa tehtävään koronavirustestiin, saada tekstiviestillä ohjeet testiin saapumiseen ja siellä saat myös tekstiviestin koronavirustestin tuloksesta.

Väestön koronavirusrokotukset etenevät hyvin Soiten alueella. Väestön rokotukset ovat nyt käynnissä kaikille yli 16-vuotiaille sekä 12-15-vuotiaille riskiryhmään 1 ja 2 kuuluville nuorille.

Soiten koronarokotusmittari on myös päivitetty. Yhteensä Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yli 12-vuotiaasta väestöstä on rokotettu nyt ensimmäisellä annoksella 72 %. Toisen rokotusannoksen on saanut 25 % alueen yli 12-vuotiaista. Koko väestön osalta on alueelta rokotettu ensimmäisellä annoksella 61% väestöstä. Aikoja koronarokotuksiin on hyvin saatavilla.

