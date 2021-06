Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Tapahtui juuri se, mitä ei olisi saanut – Koronatilanne lähti heikkenemään kisaturistien välinpitämättömyyden vuoksi

Pietarista jalkapallo-ottelusta tulleet jalkapallofanit herättävät huolta. Suuri määrä ihmisiä saapui viime viikolla EM-kisoista, ja näky oli aikamoinen. Bussilastilliset ihmisiä odottivat rajanylitystä ja testauksia. Nyt kisaturistit ovat tuoneet tullessaan suuren määrän koronatartuntoja.

Rajanylityspaikan ruuhkan vuoksi läheskään kaikkia ei testattu paikan päällä. Mediassa haastateltujen perusteella ihmisillä on tuntunut olevan aika huonosti tietoa tai vastuuntuntoa siitä, kuinka ulkomailta tultaessa toimitaan. Tosiasiassa jokaisen testaamattoman on pitänyt jäädä omaehtoiseen karanteenin ja hakeutua testiin kotipaikkakunnalla. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Osa kisaturisteista on jatkanut elämää kuten ennenkin.

Millään aluehallinto­virastolla ei ole mahdollisuutta määrätä Pietarista palanneita kisaturisteja massa­karanteeniin, sanoi johtaja Kristiina Poikajärvi Etelä-Suomen aluehallinto­virastosta Helsingin Sanomissa maanantaina. Päätökset karanteenista tehdään siis yksilöllisesti kunkin henkilön asuinkunnassa. Karanteenipäätöksiä on tehty nyt myös Keski-Pohjanmaalla.

Kuten tunnettua Venäjällä koronatilanne on huono. Moskovassa ja Pietarissa raportoitiin maanantaina jälleen ennätyksellisen paljon uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia. Koronatilanne on heikentynyt venäläisissä suurkaupungeissa nopeasti koronaviruksen herkästi tarttuvan deltamuunnoksen eli niin sanotun Intian muunnoksen levitessä.

Jalkapallomatkailun ikävä seuraus harmittaa siksikin, että Suomen koronatilanne saatiin vihdoin siihen pisteeseen, jossa se tällä hetkellä on. Kesä antaa muutenkin mahdollisuuksia tavata ihmisiä ja osallistua normaaliin elämään. Tänä kesänä päästään jopa järjestämään tapahtumia, joista viime kesänä vain haaveiltiin.

Miksi tämä kaikki pääsi tapahtumaan? Kaiken järjen mukaan seuraukset ovat juuri sellaiset kuin pahimmillaan saattoi kuvitella. Venäjälle suuntautunut bussimatka isoissa porukoissa herätti huolen jo etukäteen. Jalkapallohuuma, kesä ja vapaus koronavuoden jälkeen oli liikaa.

Jälkien korjaamista vaikeuttaa muun muassa se, että matkalla ei noudatettu ohjeita omassa bussissa pysymisestä vaan paikkoja vaihdettiin. Tämän vuoksi koronajäljittäminen on vaikeutunut, koska bussien matkustajalistat eivät pidä paikkaansa. Tämäkin tuntuu käsittämättömältä välinpitämättömyydeltä.

Avi selvittää myös Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsoten toiminnan. Kymsote päästi bussilasteittain rajan yli tulleita kisamatkustajia ilman koronatestejä takaisin Suomeen. Terveysviranomaisen toimintaa voi kritisoida, mutta koronatilanteen vakavoituminen on jokaisen sellaisen kisaturistin vastuulla, joka ei ole noudattanut ohjeita ja käyttänyt järkeään. Lähes 1,5 vuoden koronakauden jälkeen on kaikilla ollut mahdollisuus hankkia tietoa erilaisten tilanteiden varalta.

Nyt tapahtui se, mitä ei olisi missään tapauksessa saanut tapahtua. Tilanne vaikuttaa tällä hetkellä varsin vakavalta. Yksittäisten jalkapalloturistien syyllistäminen ei tietenkään auta mitään. Nyt tarvitaan se kuuluisa joku ottamaan kantaa koronatilanteeseen tulevaisuuttakin ajatellen. Rokotukset ovat hyvässä vauhdissa. Ihmiset elävät toiveikkaina odottaen kesää ja syksyä. Aiheellisten koronarajoitusten seuraukset näkyvät monissa yrityksissä vielä pitkään. Tulevaisuutta ei saa sekoittaa hallitsemattoman tilanteen vuoksi.