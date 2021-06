Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yhdenvertainen elämä kuuluu kaikille – Kirkko julkaisi tärkeän selvityksen sateenkaarinuorten tukemiseksi

Yhdenvertaisesta maailmasta saa ja pitää puhua. Nyt sen on tehnyt myös evankelisluterilainen kirkko julkaistessaan selvityksen sateenkaarinuorten elämästä. Kirkko linjaa nyt ensimmäistä kertaa, miten kasvavaa nuorta voidaan tukea seksuaalisen suuntautumisen vaikeuksien äärellä. Rakentava keskustelu on tärkeää, kun esimerkiksi keskustelu tasa-arvoisesta avioliittolaista on hiertänyt vuosia.

Kirkkohallituksen kasvatuksen ja perheasioiden johtaja Jarmo Kokkonen muistuttaa, että kaikkia aikuisia ihmisiä, kasvattajia täytyy yhdistää se, että lapseen ja nuoreen suhtaudutaan kunnioittavasti - etenkin kun kyse on sukupuolisuudesta.

Selvitys antaa nykyaikaista, asiallista tietoa, jotta ennakkoluuloja ja vanhoja käsityksiä voidaan muuttaa. Siksi julkaisu on laadittu kansainvälisessä yhteistyössä psykiatrien, psykologien ja seksuaalineuvojen kanssa. Julkaisun sisältämä kritiikki pohjautuu psykiatrisiin tutkimuksiin. On syytä uskoa, että hengellisen väkivallan, kuten eheyshoitojen suhteen pitää olla nollatoleranssi.

Parhaillaan vietetään kansainvälisesti Pride-viikkoa. Suomessa on meneillään Helsinki Pride, jonka yhteistyökumppaneista voi päätellä, että ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen pyrkivää liikettä halutaan laajasti tukea. Helsinki Priden tapahtumakeskuksena on Helsingin kaupungintalo. Kokkolan oma tapahtuma on jouduttu perumaan kaksi kertaa koronan vuoksi, mutta monella on mielessä vuoden 2018 tapahtuma. Tällä viikolla järjestettiin Kokkolassa sateenkaarinuorten tapaaminen.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt joutuvat taistelemaan oikeuksistaan demokratioissakin ympäri maailman. Monissa maissa naisilla ja tytöillä ei ole samanlaista arvoa kuin miehillä ja pojilla. Erityisen rankasti tämä näyttäytyy sellaisessa yhteiskunnassa, jossa vähemmistöt ovat monella tavalla uhattuina eikä demokratia toimi.

YK:n ihmisoikeusjulistuksen sanomalle on aina käyttöä. Lause ihmisten tasavertaisuudesta vaikuttaa. Ihmisoikeudet eivät itse asiassa ole vakaumuksen tai mielipiteen asia.

Diakoni ja auktorisoitu seksuaalineuvoja Ani Iivanainen sanoo kirkon verkkosivulla, että on merkityksellistä tiedostaa ja kertoa, miten syvät, kokonaisvaltaiset ja haitalliset vaikutukset hengellisellä väkivallalla on lasten ja nuorten kehitykseen ja kasvuun. Sateenkaarinuorten hyvinvointi seurakunnissa -julkaisua voi pitää erityisen tärkeänä kannanottona.