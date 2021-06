Kannuslaislähtöisen Hanna Saarikosken videoteos Kiasman kokoelmista lainaan Kokkolaan – Katso videolta taiteilijan ajatuksia kuvataiteesta ja sen tekemisestä



Kannuslaislähtöisen kuvataiteilija Hanna Saarikosken videoteos See Paris and Die (2012) on lainassa Kiasman kokoelmista Kokkolan ITE-museon kesänäyttelyssä. Veikko Halmetojankuratoimassa näyttelyssä tehdään kunniaa upealle teokselle, ja se on saanut näyttelytilasta oman huoneen.