Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Yhteistyö kannattaa myös matkailussa – Välimatka vaikkapa Kokkolasta Kalajoelle on lyhyt

Kotimaan matkailun kulta-aika alkoi viime kesänä, ja tahti tuntuu jatkuvan. Viime kevään aikana suomalaiset matkustivat lähes kokonaan kotimaassa, ja yöpymisen sisältäneiden vapaa-ajan matkojen määrä kasvoi Tilastokeskuksen mukaan kolmanneksen. Lisäksi kiinnostivat päivämatkat kotimaassa. Hyvää odotetaan myös meneillään olevasta kesäkaudesta.

Suomi on täynnä hienoja kohteita, joita saatetaan kokeilla vasta tilanteessa, jossa ulkomaille pääsy on koronan vuoksi hankaloitunut. Ihmiset ovat ihastuneita kotimaan matkailun helppouteen. Yllättävää kyllä jokin Suomen kolkka voi tuntua eksoottisemmalta kuin Espanja tai Kreikka.

Perinteisillä matkailupaikkakunnilla tilanteesta osataan ottaa hyötyjä irti, mutta mitä voisivat tehdä viehättävät paikkakunnat, joissa profiloidutaan johonkin muuhun. Useimmilla seuduilla on tarjolla majoitusta ja hienojakin nähtävyyksiä. Jos jokin erityinen kohde tai paikkakunnan tunnetuksi tekevä yksittäinen nähtävyys puuttuu, on matkailijoiden houkutteleminen vaikeata.

Kalajoella ei ole vaikeuksia olla tunnistettava matkailukohde. Kalajoen upeista maisemista ja hiekoista on tehty lauluja. Voi sanoa, että Suomessa ei ole ketään, joka ei tietäisi Kalajokea tai sen parasta nähtävyyttä: rantaa ja sen kauneutta sekä merta. Ei tarvitse siis ihmetellä, että Kalajoen matkailu- ja ravintolatoimijoilla on kovat odotukset tällekin kesälle. Viime kesä oli ennakkopeloista huolimatta menestys. Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Raution mukaan vuonna 2020 kasvua edeltävään kesään Kalajoen matkailussa oli jopa kymmenen prosenttia (KP 30.6.). Kalajoella on tehty sellainenkin mielenkiintoinen havainto, että kesäsesonki on pidentynyt viime vuosien aikana. Ennen sesonki alkoi vasta juhannuksen jälkeen, mutta nyt matkailijoita saapuu jo kesäkuun alussa.

Matkailu on kansainvälisesti valtavan suurta liiketoimintaa. Korona on vaikuttanut tähän bisnekseen paljon, kun ihmiset ovat joutuneet pakostakin muuttamaan lomanviettoaan. Nyt toivoisi, että kotimaiset kohteet ja vaikkapa kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alue ottaisi oman vahvan siivunsa matkailutuloista. Yhteistyö matkailussa tuottaa parempaa lopputulosta kuin se, että jokainen pakertaa itsekseen. Varsinkin ulkomaisten matkailijoiden vinkkelistä välimatka esimerkiksi Kokkolasta Kalajoelle on varsin lyhyt. Yhdistämällä erilaisia palveluita tällä seudulla on hyvät mahdollisuudet kukoistaa matkailualueenakin.