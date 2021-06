Jupakka suomalaisten kisaturistien Venäjältä paluusta on merkki siitä, että Suomi on epäonnistunut EU:n yhteisten koronalinjausten toteuttamisessa ulkorajoillaan. Näin arvioi Åbo Akademin valtio-opin professori Kimmo Grönlund.

Grönlund muistuttaa, että Euroopan unionin neuvosto eli ministerineuvosto päätti tänä vuonna yhdessä suosituksistaan, jotka koskevat matkustamista EU:n ulkorajojen yli. Pisin sellaisista on Suomen ja Venäjän välinen raja.

EU-linjauksissa sanotaan Grönlundin mukaan yksiselitteisesti, että kaikkien jäsenmaiden tulisi vaatia EU:n ulkopuolelta saapuvilta PCR-testi, joka on otettu aikaisintaan 72 tuntia ennen. Tämän lisäksi jäsenmaat voivat vaatia omaehtoista karanteenia 14 päivään asti.

– Tässä on kyllä toimittu väärin. Olisi pitänyt olla valmiutta joko vaatia tai testata. Ihmettelen, että meillä ei vaatimusta siitä testistä ole saatu aikaan nimenomaan ulkorajoille. Meillä on myös velvoitteet muita EU-maita kohtaan, kun olemme Schengenissä. Täällä pitäisi toimia samalla tavalla ja vaatia tätä PCR-testiä.

– Venäjähän on vielä sellainen maa, johon ulkoministeriökin kehottaa välttämään matkustamista.

Jalkapallofanien Pietarista tuomat koronatartunnat saavat Grönlundin toisaalta kysymään, onko hallituksen rajastrategian viesti ollut koko korona-ajan liian monoliittinen: "Älkää menkö ulkomaille".

Professorin mielestä on mahdollista, että kaiken kattava matkustuskielto on rapauttanut käsitystä yksilön omasta harkintavastuusta.

– Onko tarpeeksi korostettu sitä, että kannattaa miettiä mihin menee ja katsoa esimerkiksi tapauslukuja. Tässä olisi nimenomaan voinut ajatella niin päin, että järkevä matkustaja oman arvostelukykynsä perusteella katsoisi sen, että missä on turvallista.

Yhteinen EU-linja paras ratkaisu rajoille

Grönlund perää rajamääräyksiin selkeyttä EU-päätösten noudattamisesta.

– On erittäin surullista yksittäisen EU-kansalaisen kannalta, että niin moni maa sooloilee. Olisi erittäin tärkeätä tehdä niin kuin EU-komissio on suosittanut, että meillä olisi yhtenäiset kriteerit koko Euroopan unionin alueella.

– Se helpottaisi elämäämme sekä sisärajaliikenteessä että ulkorajaliikenteessä, että tiedettäisiin, mikä on se, mitä tarvitsee ajatella.

EU:n rokotusohjelma on ollut suuri menestys, eikä mikään epäonnistuminen, niin kuin moni yritti sanoa vielä maaliskuussa. Näin arvioi valtio-opin professori Kimmo Grönlund. Lennart Holmberg

Grönlund ihmettelee Suomen ja Ruotsin rajalla kokemaansa intoa passin tarkastamiseen.

– Vaikka se on periaatteessa passivapaa Schengenin sisäinen raja, jouduin viimeksi esittelemään passia kuusi kertaa yhteen suuntaan. Passia tarvittiin kaksi kertaa lähtiessä Viking-terminaalissa Tukholmassa, kaksi kertaa Viking-terminaalissa saapuessa Turkuun ja kaksi kertaa Turun kaupungin koronantorjuntabussissa satamassa.

Grönlund toivoo, että erilaisista kansallisista erityisratkaisuista päästäisiin eroon niin nopeasti kuin mahdollista.

Parhaillaan esimerkiksi Suomella on erilainen maahantulolinja kuin naapurimailla Virolla ja Ruotsilla. Suomalainen saa matkustaa Viroon ilman koronatestiä tai karanteenia. Ruotsikin on vapauttanut kaikki sisärajarajoitukset muilta pohjoismailta. Toisin päin sama ei päde.

– Sitten on Saksa, joka nyt pisti kaikki Portugalista tulevat karanteeniin, vaikka olisi täysi rokotuskin päällä. On todella määräysten viidakko, josta yksittäisen ihmisen on vaikea ottaa selvää.

– Ketä se palvelee? On kai aikamoinen toimeentulokin kiinni siitä, että pääsisi liikkumaan.

Ihmiset matkustavat ulkomaille joka tapauksessa

Suomen rokotustasoa Grönlund pitää jo niin korkeana ja tilannetta hyvänä, että EM-kisaturistien tartunnoista ei ole aiheellista panikoitua. Monenlaisesta tarpeesta matkustaa kuuluisa Venäjän-reissu kuitenkin kertoo.

– Tämä tilanne on jatkunut niin pitkään. Patoutunutta tarvetta liikkumiseen osoittaa se, että moni oli valmis lähtemään Venäjälle ja riskeeraamaan turvallisuutensa.

– Juuri siksi olisi kaikkien suomalaisten ja koko EU:n etu, että meillä olisi yhteiset terveysturvallisuussuositukset, jotka ovat tarpeeksi tiukkoja mutta eivät liian tiukkoja. Tässä on ollut toisaalta myös hätävarjelun liioittelua, joka on johtanut siihen, että osa ei sitten enää kestä.

Grönlund arvosteli Lännen Median haastattelussa maaliskuussa sitä, miten Suomessa pandemian alettua hylättiin ja unohdettiin EU. Nyt hän kummastelee sitä, miten vähän meillä on eroteltu toisistaan sisärajojen – eli EU-jäsenmaiden ja Pohjoismaiden välisen liikenteen määräyksiä – ja toisaalta EU:n ulkorajojen määräyksiä.

Vielä vähän aikaa sitten virallinen suositus oli, että kaikkea tarpeetonta matkustamista ulkomaille pitää välttää. Nyt EU- ja Schengen-alueella kehotetaan vain olemaan varovainen, mutta esimerkiksi tarpeetonta Venäjälle matkustamista kehotetaan edelleen kokonaan välttämään.

EU on avaamassa liikkumista myös tiettyjen ulkopuolisten maiden, kuten Yhdysvaltojen kanssa.

Grönlund arvelee Suomen hyötyneen suuresti EU-jäsenyydestä korona-aikana.

– EU:n rokotusohjelma on ollut suuri menestys, eikä mikään epäonnistuminen, niin kuin moni yritti sanoa vielä maaliskuussa. Minäkin saan toisen rokoteannoksen lauantaina!