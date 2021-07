Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Mansikat ehtii vielä hyvin pakastaa – Mielenkiintoista nähdä, siirtyykö kotoiluinnostus pysyvästi marjojen poimintaan

Tuntuu kuin vuosi vuodelta asiat tapahtuisivat nopeammin kuin aiempina vuosina. Tänä kesänä syntyi mansikoiden pakastusvimma jo ennen juhannusta. Etelän mediat vakuuttivat, että mansikat on poimittava ja saatava pakastimeen tai jää kokonaan ilman. Ja tottahan se on, että helteet ovat kypsyttäneet erityisesti eteläsuomalaisen mansikkasadon ennätysvauhtia. Keskipohjanmaan vaikutusalueella tilanne on hiukan toisenlainen eivätkö mansikat ole aivan hetkessä loppumassa.

manvikanviljelijä Juha Nikkinen Porkon mansikkatilalta kertoo, että ihmiset ovat kyselleet mansikkaa paljon, mutta on pitänyt vastata, että sato vielä kypsyy (KP 29.6.). Kälviän Ruotsalossa on asiaan perspektiiviä, sillä kokemusta alalta on jo yli kuusikymmentä vuotta. Nikkinen arvioi, että tänä vuonna ollaan normaaliaikataulussa, kun viime kesänä mansikkaa päästiin poimimaan viikkoa etuajassa. Tällä kertaa sesonki alkaa heinäkuun toisella viikolla.

Mansikan poimintaan tarvitaan Suomessa myös ulkomaista työvoimaa. Kälviäläistilalla tehdään nyt toista kesää töitä suomalaisvoimin. Marjojen poimiminen on tyypillistä sesonkityötä. Tekemistä on valtavasti hyvin lyhyen ajan sisällä. Myös metsämarjoja poimitaan myyntiin.

Tämän vuoden metsämarjasato vaikuttaa arvioiden mukaan yhtä hyvältä kuin viime vuonnakin. Pölytys on onnistunut hyvin, vaikka täysin varmaksi satojen suuruutta ei voida vielä sanoa marjavuoden ollessa kesken. Ullavan havaintoruudukoilla 4H-yhdistyksen tekemien laskentojen mukaan ennusteet puolukan ja mustikan sadoista ovat hyvät. Kälviän 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuire Matilainen sanoo, että yksi 4H-nuorista on tehnyt Ullavassa laskentaa jo neljä vuotta eikä ole koskaan törmännyt yhtä runsaisiin kukintoihin (KP 29.6.).

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Suomalaiset ovat perinteisesti innostuneita pakastamisesta ja muustakin säilömisestä. Talven varalle halutaan laittaa talteen kesän vitamiinipommeja. Vuosi sitten koronakesänä heräsivät monenlaiset kotoiluideat henkiin. Kätten tekemisen buumi houkutteli ihmiset myös poimimaan marjoja.

Mielenkiintoista onkin nähdä, miten ihmisten marjastusinnostus jatkuu. Nykyaikaan saattaa kuulua sellainenkin ilmiö,että marjat ostetaan aina kulloiseenkin tarpeeseen eikä koko talveksi. Paljon on puhuttu siitä, jäävätkö puhtaat marjat metsään. Mielenkiintoista on nähdä, siirtyykö kotoiluinnostus pysyvästi marjojen poimintaan.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa täältä.