Katariina Numminen: Tyttömetsä. Ohjaus Pia Varuhin-Palo. Rooleissa: Miina Karvonen, Ilona Kinnunen, Julia Laakso, Jenny Luomajoki, Aino Paananen, Pinja Pyhälä ja Ronja Toivola. Tanssiteatteri TilleriTalleri läpimeno Kulttuurikeskus Kirnussa 30.6.

”Sua ei ole tehty/kenenkään kylkiluusta/ei raudasta tai puusta”, laulaa PMMP Tytöt -kappaleessa ja niinhän se on, Haapavetinen nuorten teatteriryhmä, Tanssiteatteri TilleriTalleri!

Seitsemän tyttöä on tehnyt ohjaaja Pia Varuhin-Palon kanssa väkevän ja aidon esityksen Tyttömetsä, joka puhuu tyttöjen suulla silloinkin kun lavalla käsitellään venäläisen Igor Stravinskyn säveltämää Kevätuhri-balettia (1913).

Esityksen teemat ovat osin rankkoja, joten ikäsuositus (yli 14-vuotiaille) on paikallaan. Huumoriakin on mukana, mutta vain sen verran, että katsoja pysyy hengissä.

Tyttömetsä valittiin keväällä mukaan valtakunnalliseen Nuori Näyttämö -katselmukseen Kansallisteatterin suurelle näyttämölle. Keväällä ensi-iltansa saanut episodinäytelmä nähdään Haapavesi Folkissa vielä lauantaina. Nuoret eivät itse valinneet Katariina Nummisen kirjoittamaa tekstiä, vaan se annettiin esitettäväksi Nuori Näyttämö -hankkeeseen osallistuneelle ryhmälle. Tämä ei harmittanut haapavetisiä, ja ohjaaja Pia Varuhin-Palo oli juuri tätä tekstiä toivonutkin.

Ensimmäisessä episodissa käsitellään neljätoistavuotiaan tytön ja 42-vuotiaan valmentajan yhteistä yötä. Lyhyeksi jääneet yöunet ja hukkaan menneet pikkarit; käytetty kondomi ja sperma tuoksuu katsomoon saakka. Ahdistaa, miten tähän on päädytty? Vaihtoehtoja on monia. Ohjaaja on keventänyt nuorten esiintyjien henkistä takkaa siten, että roolitusta vaihdetaan useaan otteeseen kesken esityksen.

Episodeissa tutustutaan viiteen eri maailmaan. Ollaan riitaisassa perheessä tai käydään turistimatkalla Utoyan saarella pohtimassa joukkomurhan tapahtumia.

Episodeja yhdistää uhri-teema. Tytöt eivät ole uhreja, mutta teksti käy useaan otteeseen läpi, miksi heistä sellaisia tehdään. Niin elokuvissa kuin rikossarjoissakin raiskataan ja murhataan nuoria tyttöjä sekä naisia. Myös Kevätuhrissa nuori tanssija tanssii itsensä kuoliaaksi.

Esityksessä on paljon tanssia ja ryhmästä näkee, että se on heille tuttu ilmaisumuoto. Varuhin-Palon koreografia on yhtä tekstin kanssa. Joukkodynamiikka on aivan huikeaa. Ryhmä muuntautuu kuin kameleontti kulloiseenkin tilanteeseen. Kaikesta myös näkee, että Tyttömetsää on tehty turvallisessa ja vahvassa ohjauksessa. Jokainen nuori on lavalla oma itsensä. Kun ei muuta yritä eikä vaadita, luontevuus kuuluu myös replikoinnissa. Näin haastavassa esityksessä nuoret ovat myös ihailtavan aitoja. Kaikesta näkee, että töitä on tehty paljon.

TilleriTallerion saanut ympärilleen aikuisten huippuporukan. Äänisuunnittelusta vastaava Sauli Saastamoinen on taikonut toimivan äänimaailman, ja Kulttuurikeskus Kirnun tekniikka käy kuin kello. Vain Kevätuhrissa puhe on hieman vaarassa puuroutua näyttelijöiden kiirehtiessä liikaa sanottavaansa. Pia Varuhin-Palon musiikillinen äänisuunnittelu samoin kuin lavastus- ja pukusuunnittelu osuvat nekin nappiin.

Tyttömetsä ei ole helppoa katsottavaa, se vaatii yleisöltäkin heittäytymistä ja tajunnanvirtaa. On osattava nauttia myös rikkaasta kielestä ja sanoilla leikittelystä. Toivoisin, että metsässä kävisivät niin nuoret kuin vanhat. Se muistuttaa nuoruutensa hukanneita aikuisia tyttöjen maailmasta, jossa jokaisella tytöllä ja pojalla on siivet olkapäissä ja kantapäissä, nuhruisen t-paidan alla, farkunlahkeiden peitossa. Miksi ne pitäisi katkaista?

”Tehän ootte jo oikein/Kun te ootte vaan just noin/Kaikki mitä te teette/Ja se miten te ootte.” (PMMP)