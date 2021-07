Sukkamyttyjä+ taikina-astiassa istuskelua+ lakanakiikkumista = Elämää lemmikin kanssa – Katso videolta miten Tolstoi-kissa kiikkaa lakanan vedossa



Next

Kotosalla perheen elämä sujuu niin kuin se tuppaa sujumaan, jokaisella on lupa olla kotioloissaan juuri sellainen kuin on. Toisten kanssaeläjien on elinkumppanien omituisuuksiin vain totuttautuminen.