Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kuntavaikuttamisen haalarihommat jaossa – Ensimmäisenkin kauden valtuutettu voi ottaa valtaa hallitsemalla asiat lautakuntatyössä

Kiitos kesäkuulle siirtyneiden kuntavaalien käy kuntien päätöksenteon kulisseissa nyt sydänsuvella melkoinen kuhina.

Lautakunta- ja muiden luottamuspaikkojen jako näyttäytyy kovana valtapolitiikkana, mitä se saattaa ollakin. Samalla touhu on etäällä useimpien kuntalaisten kokemuspiiristä; harvalle kokkolalaiselle esimerkiksi lienee niin sanottu Bromanin taulukko tuttu. Kyseinen pisteytysjärjestelmä on tärkeässä roolissa siinä, miten vaikuttajapaikkoja kaupungissa jaetaan.

Kunhan asemat on saatu valmiiksi väännettyä alkaa kunnissa taas todellinen päätöksentekotyö, jossa paino todellakin on sanalla työ. Lautakunnissa tieto on valtaa ja aktiivinen tiedon hankkiminen on etenkin ensimmäisen kauden valtuutetuille ainoa keino päästä vaikuttamaan.

Aloitteleville kuntapoliitikoille tulee välillä yllätyksenä, että pelkkä valtuutetun status ei kummoistakaan herraa tai rouvaa kenestäkään tee.

Toisaalta vaaleissa rannalle jääneetkin voivat paneutuvalla ja asiantuntevalla lautakuntatyöllä päästä oikeasti vaikuttamaan kuntansa asioihin. Näennäisesti vähäpätöinenkin luottamustoimi voi viimeisen päälle hoidettuna olla kuntalaisille tärkeä.

Kunnallisia luottamustehtäviä hoidetaan yleensä työ-, perhe- ja ylipäätään koko muun elämän ohessa ja joskus kiireet voivat käydä ylivoimaisiksi. Kunnallisvaikuttajan kannattaakin (vaikka valtaa olisikin) olla haalimatta itselleen enempää hommia kuin voi niille omistautuen hoitaa.

Valtuustoja haukutaan ukkoutuneiksi. Totta on, että vähintään keski-ikään ehtineet miehet ovat monen kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alueen kunnan päätöksenteossa yliedustettuina.

Nuorempien polvien vaikuttajille on tie valtaan kaksiportainen.

Ensiksi pitää päästä mukaan johonkin lautakuntaan, jonka toimialan kokee kiinnostavaksi. Sen jälkeen on ryhdyttävä paneutumaan asioihin siten, että niin sanottu substanssiosaaminen ei pian vähääkään häviä kokeneille jyrille.

Näin tulee samalla parhaiten kiittäneeksi äänestäjiään.

