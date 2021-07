Kannatan - ja urheilussa toimittajankin kuuluu saada kannattaa, kunhan asia ei työtä häiritse - maajoukkuejalkapalloilussa Suomen lisäksi Englantia. Silti on pakko myöntää, että Ukrainan voitto Englannista lauantaisessa puolivälierämatsissa olisi hieno juttu sekin.

Vaarallisen ja virheellisen väittämän mukaan ei urheilua ja politiikkaa tulisi sekoittaa. Todellisuudessa diktaattorit, despootit ja hirmuhallinnot aikakaudesta toiseen käyttävät urheilua valtansa ja egonsa pönkittämiseen eikä urheilumaailma kattojärjestöineen mahda sille mitään. Eikä välttämättä haluakaan mahtaa, jos hirmuhallinto on riittävän vaikutusvaltainen.

Toisaalta alistettujen yritykset saada urheilun kautta asiaansa kuuluville pyritään yleensä vaientamaan. Oppikirjaesimerkki tarjoutui kuluvien EM-kisojen aattopäiviltä, kun Euroopan jalkapalloliitto Uefa puuttui Ukrainan pelipaitaan.

Aiheena siis oli, että paitaan on hentoisesti kuvioitu Ukrainan valtion lailliset rajat sisältäen Krimin niemimaan. Kansainvälisen oikeuden ja esimerkiksi Euroopan Unionin kiistattoman näkökulman mukaan kyseinen alue kuuluu Ukrainaan, piste.

Kattojärjestön näkökulmasta on ongelmallista, jos painoarvoltaan verraten vähämerkityksellinen maa (Ukraina) viestii merkittävämpää valtiota (Venäjä) ärsyttävällä tavalla asiassa, jossa on kiistatta oikeassa. Uefa ja lajin globaali kattojärjestö Fifa ovat ryvettyneet loputtomissa korruptioskandaaleissa.

Ukrainan pelipaitaa koskevassa asiassa Uefa sentään perääntyi ja vavahduttavaa kaksinaismoralismia osoittaen vetosi YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaan, jonka mukaan Krim kuuluu Ukrainaan. Asian kun täytyi olla järjestön pamppujen tiedossa jo aiemmin.

Ukrainan jalkapalloliitto joutui kuitenkin poistamaan pelipaidan kauluksesta iskulauseen Heroiam slava!, Kunnia Sankareille. Slava Ukraini! eli Kunnia Ukrainalle sai jäädä. Samaan aikaan oli kyseiset paidat jo myyty loppuun fanituotekaupasta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski poseerasi paidan kanssa alleviivaten, ettei siinä ole mitään vikaa. Myös jalkapalloliiton kanta pysyi selkeänä.

Artem Dobvyk pukkaa Ukrainan jatkoon neljännesvälierässä Ruotsia vastaan. Robert Perry / POOL

Jalkapallokentällä on kisoissa tähän mennessä käynyt niin, että Venäjä jäi alkulohkonsa jumboksi ja Ukraina siis on edennyt kahdeksan parhaan joukkoon.

Pienempi ja alistettu saattaa pistää vastaan ylittämällä itsensä urheilullisesti. Symboliikkaa voi hakea siitä, että Ukrainan joukkueen menestys on ponnistanut yhtenäisyydestä ja nöyrästä työnteosta.

Niinpä Ukrainalle voi Englantia vastaan hyvin pitää peukkuja, jos Kolme Leijonaa -sympatiansa unohtaa. Mutta onko Ukrainalla mitään saumaa?

Ukraina on tehnyt kisoissa kuusi maalia, Englanti neljä. Paljon muuta lohdullista on ennakoinnissa hankala Ukrainan kannalta löytää semminkin kun Andrei Jarmolenkon pelikunto on kysymysmerkki.

Mikäli luultavasti 3-5-2 -muodostelmassa jälleen pelaava Ukraina kykenee olemaan häviämättä keskikenttää voisi sillä spekulanttien (esimerkiksi The Guardian) mukaan olla jonkinlaisia mahdollisuuksia. Toisaalta Englannin täytynee olla yksilötasolla niin ylivoimainen, että Ruotsiakin vastaan monella tapaa huteralta näyttänyt Ukraina kaiken järjen mukaan taipuu.

Brittimedia ennakoi, että hyökkäävä keskikenttämies Jack Grealish saa mahdollisuutensa avauskokoonpanossa. Saksaa vastaan vaihdosta kentälle tullut ja Englannin toisen maalin syöttänyt Aston Villan mies saattaisi ominaisuuksiltaan olla kuin kotonaan asetelmassa, jossa lähtökohtaisesti heikompi vastustaja pyritään alistamaan keskialueella.

Englannin historiaa dramaattisista sulamisista ei silti kannata unohtaa. Mikäli niin käy, niin voisipa sitä ilman sarvia ja hampaita huikata Slava Ukraini, Heroiam slava! Urheiluun kun liittyy usein myös politiikka ja joskus saa liittyäkin.