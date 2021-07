Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Valta vaihtuu Haapajärvellä, Kannuksessakin keskusta joutui luopumaan valtuuston puheenjohtajuudesta

Kuntavaalit 2021 toivat suuria muutoksia eräisiin kuntiin Keskipohjanmaankin vaikutusalueella. Totta kai jokaisessa valtuustossa tapahtuu paljon henkilövaihdoksia, mutta jossain valtuustoissa kirjoitetaan suorastaan paikallista historiaa. Aikakirjoihin pääsee suurilla rakenteellisilla muutoksilla.

Haapajärvellä tapahtuvat ehkä suurimmat muutokset. Yksinkertaisesti siksi, että pienryhmät ovat yhdistäneet voimansa ja äänestävät yhdessä rintamassa. Näin nämä puolueet muodostavat käytännössä yhdellä paikan erolla suuremman "puolueen" kuin suurin puolue keskusta.

Kuntademokratiassa paikat jaetaan samalla suhteellisella vaalitavalla kuin vaaleissa valtuustot. Kun paikat jakaantuvat Haapajärven tapaan 14-13, suurin ryhmä saa toimielinten puheenjohtajuudet, pienempi ryhmä 1. varapuheenjohtajuudet ja samalla kaavalla suurin taas 2. varapuheenjohtajuudet. Kun esimerkiksi Haapajärvellä on hallituksessa 9 jäsentä, koalitio saa sen paikoista viisi ja keskusta neljä.

Puheenjohtajuuksilla on merkitystä. Valtuuston puheenjohtaja on kuntademokratiassa kunnan tärkein luottamustehtävä, ja kunnanhallituksen puheenjohtaja on hänen tärkein työtoverinsa. Osallistuessaan valmisteluun kunnanhallituksessa valtuuston puheenjohtajisto vie viestiä valtuustolle. Kunnanhallituksen puheenjohtaja kutsuu hallituksen ja valtuuston puheenjohtaja valtuuston koolle.

Kuten tänäisestä jutusta voi päätellä, Haapajärvellä koalition rakentaminen onnistui, ja Kannuksessakin vaalitulos vaikutti jossain määrin valtarakenteeseen. Tarkemmin sanottuna koalitio onnistui nappaamaan Kannuksessa valtuuston puheenjohtajuuden. Käytännössä valtuuston nokkahenkilö on joko perussuomalainen tai kokoomuslainen. Ylivieskassa taas keskustan rökäletappio ei johtanut suuriin muutoksiin. Puolue säilytti puheenjohtajuudet. Pienryhmillä ei ollut samanlaista tahtotilaa kuin Haapajärvellä. Perussuomalaisten Tarmo Hirvelä antaa jopa ymmärtää, että sitä ei edes harkittu. Toisaalta Ylivieskassa yhteistä tahtoa ei välttämättä olisi löytynyt, sillä mikä voisi yhdistää perussuomalaisia ja vihreitä. Luulenpa että yksi tekijä voisi olla Ylivieskan kehittäminen. Sitä puolueet voivat tosin tehdä ilman koalitiotakin.

Haapajärven, Kannuksen ja Ylivieskan esimerkit osoittavat, mitä kuntapolitiikka kulisseissa voi olla. Vaalit antavat osviittaa, mutta vaalituloksen pohjalta voidaan neuvotella monenlaisia yhteistyökuvioita. Tärkeintä on kuitenkin kehittää kuntaa yhteiseksi parhaaksi.