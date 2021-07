Blogi: Ammattijalkapalloseurojen määrä Suomessa puolittui, eikä se tunnu kiinnostavan ketään

Kuluvan kotimaisen jalkapallokauden puheenaiheisiin ainakin tämän blogistin kuplissa on nousemassa miesten Ykkösen taso. Totta onkin, että sarjassa ei näytä olevan selkeitä suosikkeja eli joukkueita, joiden voisi nykyisellä kokoonpanoillaan ajatella säilyvän liigassa.

Samalla näyttää, että viime kauden päätteeksi kahdentoista joukkueen liigan nousseet AC Oulu ja KTP:kaan eivät nekään siellä pärjää.

Liiga on lisäksi jakautumassa noin puoleen tusinaan ammattilaisseuroiksi luettavia organisaatioita ja sen lisäksi ryhmään muut, joissa kentällä on käytännössä verkkarisopimuksillakin pelaavia miehiä. Jako on tällä hetkellä jokseenkin sarjataulukon mukainen.

Kuinka tässä näin kävi?

Jos otetaan pikakelaus vaikka viidentoista vuoden taakse, niin uskallan tuolloin liigaa tarkahkolla silmällä seuranneena sanoa, että neljällätoista joukkueella pelatussa pääsarjassa käytännössä kaikki seurat olivat ammattilaisorganisaatioita. Lähellä puoliammattilaistoimintaa oltiin ehkä IFK Mariehamnissa ja KTP:ssa, mutta ainakin kaikissa muissa seuroissa kaikki lähtökohtaiset avauskokoonpanon pelaajat saivat kuukausipalkkaa, jolla kykeni elämään.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Keskipohjanmaan levikkialueelta liigassa pelasi tuolloin FF Jaro, jonka pelaajabudjetti sivukuluineen huiteli puolessa miljoonassa eurossa. Tästä merkittävä osa yhä tuli suoraan tai mutkien kautta UPM:n suunnasta, mutta paperiteollisuuden tuki oli murusia verrattuna Valkeakosken Hakan ja anjalankoskelaisen MyPan vastaavista lähteistä saamiin rahoihin.

– Parhaitten pelaajien palkat huitelivat jossain kuudessa seitsemässä tonnissa. Myös valmentajien palkat olivat aika hurjia. Se oli normaalia Suomea siihen aikaan, muisteli seuran edustusjoukkueen toiminnan vuonna 2008 ostanut Seppo Koskinen Iltalehdelle vuonna 2016.

Esimerkkivuodeksemme 2006 oli TPS:n edustusjalkapallon taustalle tullut pääomasijoittaja Seppo Sairanen miljoonineen. Sittemmin TPS on siirtynyt tai palannut puoliammattilaisseuraksi, Haka samoin. MyPa lakkasi olemasta konkurssin kautta.

Yksittäisiä esimerkkejä voisi poimia lisääkin, mutta oleellisempaa on iso kuva: miesten kotimaiseen huippujalkapalloiluun sisään tulevan rahan määrä on radikaalisti vähentynyt. Syyt ovat moninaiset ja niitä voi etsiä myös strategisista virheistä. Liigan taannoinen kutistaminen kahteentoista joukkueeseen kun vähitellen entisestään pienentänyt seurojen edellytyksiä ponnistaa ammattilaisstatukseen.

Vaarallisin seuraus lajinäkökulmasta on, että yhä harvemmalla lajiin juniorina täysillä panostaneella lahjakkuudella on mahdollisuus aikuisten maailmaan astuessaan pelata jalkapalloa päätoimisesti. Vaihtoehtoina ovat lopettaminen, futiksen harrastaminen muun elämän ohessa tai jonkinlaisen ammattilaissopimuksen saaminen ulkomaille, ihan mihin hyvänsä.

Palkka sinänsä ei tee kenestäkään parempaa pelaajaa ja esimerkiksi Hakassa saatettiin aikoinaan maksaa tasoon nähden hyvinkin. Tämä ei sulje pois sitä, että ammattilaispelaajan työpaikkojen kokonaismäärän väheneminen on suomalaisen jalkapallon kannalta perin ongelmallista.

Kolikon toinen puoli näiltä Pohjanmaan rannikkoseuduilta jalkapallomaailmaa katsellessa on, että maan kymmenen parhaan joukkoon pitäisi ammattimaisuuden tason suomifutiksessa kavennuttua olla entistä helpompi ponnistaa.

Jaronkin viidentoista vuoden takaisilla resursseilla pitäisi noilla tanhuvilla kamppailla ja KPV on viime vuosina panostanut joukkueeseensa sen verran, että puhtaasti rahan kautta laskien olisi liigassa hyvin voinut säilyä, kun Pallo-Veikot sinne kauden 2018 päätteeksi nousi.

KPV ei viime kausina kuitenkaan - jos asian kohteliaasti ilmaisee - ole tavannut kovin hyvin pystyä muuttamaan pelaajabudjettiaan urheilulliseksi menestykseksi.

Huuhkaja-huuma voi aiheuttaa perspektiiviharhoja. Suomifutis ei ainakaan miesten kahden ylimmän sarjatason mittareilla ole mennyt eteenpäin viimeisten 10-15 vuoden aikana.

Raha ei saa olla ainoa mittari, mutta harmillisen tärkeä indikaattori se ammattilaisurheilussa on.

Mikäli rahaa ei edes tietyn verran ole, ei kyse ole ammattilaisurheilusta ensinkään. Positiivistakin on raharintamalla tapahtunut, kun liigassa seurat nykyään tienaavat tv-sopimuksesta (Ruutu eli Sanoma) edes jotain. Kokonaisuutena kehitys on silti kulkenut väärään suuntaan.

Luulisi, että tällainen kehityssuunta herättäisi huolta lajipiireissä, mutta hyvin vähälle on mitenkään julkinen keskustelu aiheesta jäänyt.