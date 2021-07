Jukka Aniaksen kolumni: Sankaripoikia

Keitä ne on ne sankarit, sellaiset sankaripojat? Joita koko maakunta arvostaa?

He ovat kokkolalaiset 19-vuotias Aukusti Isomaa, 16-vuotias Oliver Tainio ja 16-vuotias Niklas Mäenpää. Kolmikko pelasti veden alle vajonneen 17-vuotiaan pojan, joka oli ollut uimassa Tainion kanssa. Näiden poikien toiminta viime sunnuntaina Kokkolan Palmassa osoitti, että sankaritarinat eivät synny. Ne tehdään.

Silloin kun on tehtävä. Helteisen pyhäpäivän iltana tuli se hetki.

Yhtäkkinen lihaskramppi – ennen vanhaan uimareissujen kammoksutusta tapauksesta käytettiin nimeä ”suonenveto” – voi yllättää kenet tahansa. Kesäkuun karut hukkumistilastot osoittavat, että hädän hetkellä ratkaisevaa apua ei aina ole tarjolla.

Sankaritarinat eivät synny. Ne tehdään.

Kokkolan kuuman sunnuntain illassa onneksi oli.

Lämpimät säät saavat ymmärrettävästi ihmiset kokoontumaan vilvoittavien vesien ääreen ja vesille. Valitettavaa realismia, että isompi joukko vääjäämättä lisää tilastollisesti onnettomuuksien mahdollisuutta.

Keski-Pohjanmaalla vesien riskien laukeamisesta on saatu viikon sisällä surullisia uutisia. Viikonlopun traaginen veneonnettomuusYkspihlajan edustalla on poliisin tutkinnassa, mutta tutkintakaan ei muuta turman surullista ydintä. Risteilijä M/S Jennyn laivurina yli 25 vuoden ajan toiminut ja laajasti tunnetuksi tullut Jari Sundbäck menehtyi.

Surunvalittelut tältäkin palstalta niin Sundbäckin kuin Sievissä sunnuntai-iltana veden alle vajonneen ja hukkuneenpojan läheisille. Korvaamatonta menetystä ei voi korvata.

Uimataito, huolellisuus, varautuminen ja terve varovaisuus ovat ainoat keinot vähentää perimmäisten onnettomuuksien tapahtumista vesillä. Niin haurasta on silti meidän ihmisten elämä, että pahin voi aina tapahtua. Usein silloin, kun uhkaavaa vaaraa vähiten osaa odottaa.

Onneksi on kuitenkin niin, että ylivoimainen enemmistö ihmisistä pyrkii auttamaan hätään joutuneita. Olivat sitten tuttuja tai tuntemattomia. Se on piirre, joka kuuluu ihmisluonteeseen. Toki poikkeuksiakin on.

Ahdinkoon joutuneiden auttamisessa kenenkään ajatus ole tavoitella mainetta, kunniaa – tai sankaruutta. Kun vaaralle alttiiksi asettuenpanee itsensä likoon toisen puolesta, silloin kyse silti on sankaruudesta. Ei kahta puhetta.