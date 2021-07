Pohjoismaisen taidekoulun perilliset -blogi: Rosoisia helmiä ja intohimoa – Taitoa ei voi opettaa, ellei siitä ole omakohtaista sisäistä kokemusta

Kysymykset eettisestä ja vastuullisesta pedagogiikasta ovat puhuttaneet erityisesti taideoppilaitoksissa niin maailmalla kuin Suomessakin siitä lähtien, kun metoo-kampanja nosti esille ensin elokuvateollisuudessa ja sittemmin kaikkialla taidemaailmassa vallinneita kyseenalaisia valtaan liittyviä toimintatapoja. Keskustelun yksi juonne liittyy taiteilijan vastuuseen yksilönä, joka kohtaa toisia yksilöitä ja yhteisöjä vallankäyttäjän ominaisuudessa. Ihmisenä ihmisten keskuudessa taiteilijaa koskevat samat eettiset vaatimukset kuin kaikkia ihmisiä ylipäänsä. Ihmisen vastuuta meistä kukaan ei voi paeta.

Oppilas ja opettaja. Pohjoismainen taidekoulu

Taidekasvattajien parissa on puhuttanut jo pitkään ajatus taiteilijamyytistä, ja monet ansioituneet taidekasvatuksen (sisältää kaikki taiteen alat) tutkijat kysyvät, onko taidepedagogin oltava aktiivinen taiteilija, vai onko opettajalle tärkeämpää olla hyvin koulutettu pedagogi. Moni kasvattaja pitää myös opettamista taiteellisena toimintana ilman että siihen liittyy opettajan omaa henkilökohtaista taiteellista panosta: pedagogiikka itsessään on taidetta tämän näkemyksen mukaan. Pedagogiset taidot ovat tärkeitä, mutta taiteen opettamisen ydin ei ole pedagogisessa osaamisessa, vaan taiteen tekemisessä mitä pidemmälle ehtineistä oppilaista on kyse.

Myytinmurtajia on kaikilla taiteen aloilla. Jostakin syystä taiteilijan erityisyys ei saa samanlaista vastakaikua kasvattajien taholta kuin muut erityisiä ominaisuuksia itsessään kantavat vähemmistöryhmien edustajat. Taiteilijoissa on selvästi jotakin erityisen ärsyttävää. Myytinmurtajien mielessä kyse ei ole enää vain taiteilijan eettisestä vastuusta taiteilijana, ihmisenä ja mahdollisesti pedagogina, vaan tarpeesta kieltää taiteilijan identiteetti ja maailmassa oleminen eräänlaisena rosoisena helmenä ja aivan erityisen intohimon kantajana. Taiteilijamyyttiä eivät pidä yllä taiteilijat, vaan aivan muut tahot, jotka lataavat sanalle kielteistä kaikua käsittämättömällä sitkeydellä.

Grafiikanopetusta Melek Mazicin johdolla. Pohjoismainen taidekoulu

Rosoinen, epämuodostunut helmi liitetään barokin aikakauteen ja sen taiteeseen, mutta yhtä lailla se on ajankohtainen ja ajasta riippumaton käsite, kun puhumme taiteilijasta suhteessa ympäröivään maailmaan ja omaan itseensä eilen, tänään ja huomenna. Barokin aikakauteen liitetään intohimo, ekstaattisuus, kokemuksellisuus ja tietynlainen ilmaisun kohtuuttomuus.

Minimalismi on barokista kaukana. Barokin aika oli ensimmäinen massakulttuurin aikakausi, joka tarjosi jotakin jokaiselle. Musiikki soi Jumalan kunniaksi ja valtaapitävien sekä rahvaan iloksi. Kuvataide tarjosi niin hengellistä hurmosta kuin lihallisten nautintojen kuvitusta. Kirjallisuudessa Diderot’n romaani Jaakko Fatalisti ja hänen isäntänsä (1773) voisi edustaa oman aikamme fragmentaarista muotoa, jossa kirjailija viittaa ahkerasti aikansa oppineiden keskusteluihin, pohtii taiteen olemusta ja sen ymmärtämistä sekä kuljettaa mielikuvituksellista tarinaa, jossa ei sinänsä ole päätä eikä häntää. Barokin ajan, kuten minkään muunkaan ajan, musiikki, kuvataide tai kirjallisuus ei synny ilman erityistä rosoista helmeä tekijän sisimmässä, eikä tässä huomiossa ole mitään myyttistä.

Taiteen saattamiseen yleisölle jaettavaan ja sitä puhuttelevaan muotoon tarvitaan intohimoa, ehtymätöntä sisäistä kaipuuta ja tarvetta jatkaa työtä silloinkin, kun oikeastaan kaikki toivo on mennyt. Kenen tahansa ihmisen intohimo voi suuntautua mihin tahansa, mutta taiteilijan ensisijainen intohimo keskittyy käsillä olevan työn loppuun saattamiseen ja sen jälkeen uuden aloittamiseen.

Outi Heiskanen opettamassa grafiikkaa Pohjoismaisella taidekoululla. Pohjoismainen taidekoulu

Taiteen opettamisessa vaikeinta on intohimon herättäminen enkä usko sen onnistuvan, ellei opettaja itse ole kokenut sisäistä tekemisen pakkoa. Ulkokohtaisesti opitut tekniset taidot on nopeasti siirretty eteenpäin, mutta oppilaan töniminen suorittamisen tuolle puolen, taiteen maailmaan on hirvittävän vaikeaa, eikä siihen ole mitään selkeää metodia, kirjoista opittavaa kaikkien ulottuvilla olevaa keinoa.

Tarvitaan opettaja, joka omassa rosoisuudessaan tunnistaa toisen epämuodostuneen helmen ja osaa vaivihkaa houkutella sen esille kuoren uumenista. Usein se vaatii yhteistä tekemistä, kuten vaikkapa yhteissoittoa, mikä ei onnistu pelkän teorian varassa. Taiteeseen liittyy aivan erityinen taidon ja tekemisen käsite tekhne, jolla tarkoitetaan kokemuksen kautta syntynyttä tietämisen tapaa. Muusikolle se syntyy vain musiikin tekemisen kautta, kuvataiteilijalle yrityksen ja erehdyksen, materiaalin vastuksen voittamisen kautta, kirjailijalle kirjoittamalla.

Hegel on kirjoittanut, että taiteilija tarvitsee taitoa hallitakseen ulkoista ainesta, jotta sen vastahankaisuus ei kävisi esteeksi. Ulkoinen aines on eri taiteenlajeille erilaista. Se voi olla instrumentin tai oman äänen hallintaa, tai materiaalien tuntemusta, kielellä leikkimistä, kehon rajojen ylittämistä.

Taiteen opettamista pohtimassa pohjoismaisin voimin Galleria Valossa, Arktikumissa Rovaniemellä.

Taitoa ei voi opettaa, ellei siitä ole omakohtaista sisäistä kokemusta. Taidon olemusta on vaikea pohtia, ellei itsellä ole jotakin, mitä vasten sitä peilata. Taidottoman on mahdotonta kyseenalaistaa taidon merkitystä, vaikka juuri taidottomat näin tekevätkin. Jolla on taitoa, voi heittää sen pois, jos kokee sen tarpeettomaksi, mutta taidoton ei tiedä, mitä on hylkäämässä.

Vastuullinen pedagogiikka vaatii opettajalta paljon enemmän kuin ystävällistä äänenkäyttöä, oppilaan fyysisen koskemattomuuden ja henkisen hyvinvoinnin kunnioittamista. Taiteilijana ja pedagogina koen puheet taiteilijamyytistä epäeettisinä.

Taiteilijassa rosoisena helmenä ei ole mitään myyttistä, vaan kyse on erään ihmislajin erityisyydestä, jossa tekemisen intohimolla ja sen yhdistymisellä lahjakkuuteen on oma ainutlaatuinen sijansa. Joskus helmen kuoriutuminen kestää pitkän aikaa. Joskus helmi on kaikkien nähtävillä ja silti näkymättömissä. Joskus se menee hukkaan, jos siihen liittyvä intohimo ei löydä kanavaansa tulla ilmi. Joskus rosoinen helmi sisällämme saa meidät vastaanottavaiseksi toisten tekemiselle ja intohimo voi olla vastaanottajan himoa, halua nähdä, kuulla, lukea lisää, olla osa rosoista helminauhaa.

Kirjoittaja on Taideyliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori, Lapin Yliopiston kuvataiteen professori.