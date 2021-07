Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kirjailijan piinallinen fani

★ ★ ★ ★

Piina.Ohjaus Rob Reiner, 1990

Kaikilla on suosikkinsa Stephen Kingin kirjoista tehdyistä elokuvista – niilläkin, jotka eivät ole alkuteoksia lukeneet. Piina (Misery) tarjoaa kutkuttavaa jännitystä yksinkertaisella ja toimivalla lähtötilanteella, josta lypsetään kaikki irti. Filmi todistaa taas kerran, että varttia vaille kaksituntinen on ihannemitta. Siinä ehtii sanoa aiheesta kaiken, eikä aika käy pitkäksi, vaikka juoni ei kovin kerrokselliseksi paljastuisikaan.

Romanttisilla Misery-kirjoilla rikastunut Sheldon (James Caan) vetäytyy maalle New Yorkin vilinästä. Hän kirjoittaa viimein Suurta Taideromaania. Kotimatkalla yllättää lumimyrsky. Auto syöksyy tieltä. Tiedä miten olisi käynyt, jollei Oscarin aiheellisesti voittaneen Kathy Batesin esittämä avulias sairaanhoitaja Wilkes rientäisi ihanteensa avuksi: ”Olen ykkösfaninne”, nainen vakuuttaa.

Miten miellyttävää onkaan katsoa talvista tarinaa näillä helteillä! Kidnapatun piina tuo hakematta mieleen korona-ajan eristäytymisen ja sen aiheuttaman neuvottomuuden. Suomessa sairaanhoito ja huolenpito onneksi toimivat paremmin kuin Rob Reinerin kamarielokuvassa.

Kingin kirjaa en ole lukenut, mutta ohjaaja ei peitä vaikutteitaan. Piina on Hitchcock-sikermä aina Bernard Herrmannia mukailevaa musiikkia myöten. Eniten lainataan mestarin Psykoa (1960): porraskäytäväkuvat, psykopaatin erikoiset keräilyesineet, taloa nuuskimaan tulevan kohtalo. Katoamismysteerin jäljillä on pariskunta, joka tuo mieleen Frenzyn (1972) ja Perinnön (1976) vastaavat, humoristiset hahmot. Vikaakin löytyy. Nykykatsannossa elokuvan naisviha on helpompi tunnistaa.

Suoraviivaisuudessaan Piina muistuttaa pikemmin Hitchcockin tv-sarjojen yhden idean puolituntisia kuin brittineron huippukauden töitä. Kymmenen parhaan King-filmatisoinnin joukkoon elokuva silti näilläkin eväillä kuuluu. Piinan jälkeen ei James Caania ole miespäärooleissa juuri nähty. Tässä hän onnistui.