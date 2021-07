Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Löytyikö nuorille vihdoin uusi Skam?

H★ ★ ★

Young Royals. Ohjaus Rojda Sekersöz ja Erika Calmeyer, 2021 Netflix

Nyt on kuninkaallissarjoihin vihdoin keksitty uutta. Entä jos prinssi ei etsisikään prinsessaa? Sarjaa on verrattu Skamiin, mutta Young Royalsin ilmaisu on perinteisempää. Tuskin sarja sattumalta ilmestyi suoratoistokanavalle juuri Pride-kesän sydämessä. Taidolla tehdyt hömppäsarjat normalisoivat erilaisia rakkaussuhteita niin, ettei kohta tarvita Prideja, kun ne tuntuvat niin mieliä kuohuttavan.

Kruununprinssiä esittää Rakasta mua –sarjan Edvin Ryding ja Simonia laulajapoika Omar Rudberg. Molemmat ovat persoonallisia ja luonteikkaita.