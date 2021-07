Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kaikki on vinks vonks ja heikun keikun

★ ★ ★

Kolmekymppiset. Ohjaus Julie Rudbæk, Jesper Zuschlag, 2021 Yle Areena to 15.7.

Tanskalaissarja Kolmekymppiset on edennyt viidenteen kauteensa. Yle esittää sarjan kaikki kaudet Areenassa. Kolmekymppisissä on nimestään huolimatta ilmava ja tuore ote. Ei vaisinkaan! Kukapa ei haluaisi taas olla kolmekymppinen? Takana on mahdollisesti kovakin putki rilluvuosien. Mieli seesteisenä, pari valittuna, perhe suunnitteilla. Tai ehkä haluttaisi vielä jatkaa huoletonta sinkkuelämää, mutta eron jälkeinen lastenhoito painaa riippana menojalkaa. Uraankin pitäisi panostaa – jos on vakipaikkaa pätkätöiltä ja sijaisuuksilta saanutkaan.

Kiinnostusta lisää, että sarjan ohjaajat ovat kolmekymppisiä. Julie Rudbæk ja Jesper Zuschlag näyttelevät itse tarinan ”Julieta” ja ”Jesperiä”. He ovat myös sarjan käsikirjoittajapari. Viidennen kauden aloitusjakso kuvaa tekijäporukan liimaantuneisuutta. Näyttelijät esittävät sikinsokin suhteissa pörrääviä tilanteita armoitetulla rytmillä ja hersyvällä komiikalla. Sukupuolirajojen suhteen sarja on suurpiirteinen. Vastakohtaisuuksien aika on ohi. Kolmekymppisissä ihastutaan ihmisiin.