Kino-Keskipohjanmaa: Isot elokuvat palaavat teattereihin – Elokuva-arvostelussa perhearvoihin tukeutuva Fast & Furious 9

Videoblogissa esittelyssä tällä kertaa suuren luokan rymistykset, Fast & Furious 9 ja Godzilla vs. Kong, jotka toivat nuoret ja saivat massat takaisin elokuvateattereihin. Tällä saralla maailmalla luodaan isolla rahalla kovan tason, jos ei taidetta, niin ainakin taidokkuutta.

Fast & Furious 9. Ohjaus Justin Lin. Käsikirjoitus Daniel Casey, Justin Lin. Kuvaus Stephen F. Windon. Pääosissa Vin Diesel, John Cena, Michelle Rodriguez, Charlize Theron. 142 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kinokulma, Oulainen. Bio Rex, Kokkola.

★★★

Menestyssarja on edennyt jo yhdeksänteen jaksoonsa. Kaksikymmentä vuotta sitten ensimmäinen elokuva Hurjapäät (The Fast and the Furious, 2001) esitteli toimintakaavan ja päähenkilöt. Sen jälkeen on kokonainen uusi Fast & Furious -sukupolvi ehtinyt kasvaa nuoruuteensa ja se edellinen synnyttää ensimmäiset lapsensa. Ei siis ihme, että perhearvot ovat niin keskeisiä F9:ssä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Dominicin (Vin Diesel) ja Lettyn (Michelle Rodriguez) leppoisa kotoilu maalla, edesmenneen näyttelijä Paul Walkerin hahmon kunniaksi nimetyn pikku Brianin (veljekset Isaac ja Immanuel Holdane) kanssa, repeytyy rikki. Toretton suvun musta lammas Jakob (John Cena) ilmestyy superrikollisena uhmaamaan maailmanrauhaa.

F8 (2017) oli arveluttava ylistys omankädenoikeudelle. Mutta siinäkin annettiin vihiä tulevasta suunnasta. Tulitusta väisteltiin ja konnia listittiin vauvankaukalo vasemmassa kädessä. F9 rinnastaa veljestarinaa eri vuosikymmenillä. Dwayne Johnsonin ja Jason Stathamin saatua sarjasta kylkiäiselokuvansa Hobbs & Shaw (2019), Vin Diesel dominoi Fast & Furiousia entistäkin selvemmin. John Cena on uutuusfilmin jykevä vastavoima.

F9:ssäkin Michelle Rodriguezin näyttelemä Letty on se sielukkain hahmo. Katseet riittävät, repliikkejä ei tarvita. Sivuhenkilöitä sarjassa alkaa olla jo liikaa. Kaikille ei keksitä niin kiinnostavaa tekemistä tai rooli on pelkkä koominen kevennys. Kaikki mukaan ja vielä keittiön tiskiallas perään toimii metodina välillä. F9 hakee innoitusta Roger Mooren James Bond –seikkailusta Kuuraketti (1979). Ludacrisin esittämä Tej ja Tyrese Gibsonin Roman avaruussukkulassa on järjetön idea, mutta filmin hauskin kohtaus.

Edelliselokuvassa rukoiltiin ringissä tappotouhujen välissä. Hartaus menee F9:ssäkin irvokkuuden puolelle, mutta veljeyden ja perheyhteyden teema muodostuu paikoin yllättävän koskettavaksi. Vin Diesel ja John Cena eivät iske katsojalle silmää supersankarielokuvaksi kääntyneessä Fast & Furiousissa. Kummallakin on uskomattomissa tilanteissa valtavaa pokkaa ottaa roolinsa vakavasti. Kummankin valkokangaskarisma riittää katsomon viimeisellekin penkille.

Vaikka elokuvassa vilisee aikaisemmista osista tuttuja tyyppejä ja muuten vain merkittäviä näyttelijöitä, jyvät erottuvat akanoista. Michael Rooker on vanhana mekaanikkona mies paikallaan osoittamassa, ettei pieniä rooleja ole. Helen Mirrenin osuvasti nimetty veteraanirikollinen Queenie palaa kuvaan. Eri sukupolvien ja näyttelemistyylien törmääminen Mirrenin ja Dieselin yhteisissä kohtauksissa on nautinto sinänsä. Superroisto Cipher tekee hänkin comebackin: Charlize Theronin kuvissa aika ja elokuva pysähtyvät ihailemaan sitä, kuinka kukaan voikaan olla noin viileän cool.

Justin Lin filmisarjan luotto-ohjaajana tietää, mistä naruista vetää ja mistä hanoista painaa. F9 on taas suurempi ja kauniimpi kuin edelliset osat, mutta kultamunia munivan suosikin perintöä ei uhrata liialla varovaisuudella tai turhilla riskeillä.