Lukijan mielipide: Luulo ei tiedon väärtti – Ilmastonmuutoksen ei pitäisi enää olla uskon asia

Näin vaalien jälkeen pitäisi ottaa jälleen lähinnä totuutta olevat puheet käyttöön. Poliitikotkin ovat palanneet lailliselle tielle, vaalien alla heillä oli kaikenlaista kolttosta tilillään ja hallituskaan ei tee kaikkia päätöksiä enää väärin.

Esko Valtaoja totesi, noin 6 prosentin kansasta olevan ääliöitä. Heille ei maksa vaivaa tyrkyttää totuuksia, täytyy valikoida väittelykaveri.

Jos tulee puheeksi ilmaston muutos, toinen ei usko muutokseen niin ei kannata jatkaa. Ilmastonmuutoksen ei pitäisi enää olla uskon asia. Hän ei usko mitään tai uskoo kaikki.

On niin helpottavaa syyttää Kiinaa tai Intiaa CO2 kaasujen päästöistä, totta kai 1.4 miljardin asukkaan maassa käytetään eniten kaikkea mm. viinaa, kondomeja ja ollaan maailman rikkaimpien joukossa. Oikea luku on asukasta kohti, jossa Suomi on rikkaiden maiden tavoin keulassa CO2 kaasujen päästöissä asukasta kohti. Kiina lähentelee samaa tasoa.

Heitetään huolettomasti ajatus investoinneista, ikään kuin investoinnit ovat halusta tai rahasta kiinni. Jos joku keksii tuotteen, jolle on oikeasti tarve tai on mainostamalla luotavissa tarve, niin rahaa tulee ovista ikkunoista. Aina on kysymys ostovoimasta, ei voi laskea suoraan työpaikkojen lisäystä ennen kuin tietää mitä uusi tuote korvaa, kuinka monta työpaikkaa vähenee kilpailevasta yrityksestä.

Usein lehtien otsikoissa iloitaan, kun paikkakunnalle tulee super-hypermarketti. Tulee työpaikkoja lisää, mutta oikeasti työpaikat vähenevät ympäristöstä huomattavasti enemmän kuin uudessa marketissa tulee lisää.

Muistetaan aikaa, jolloin Kokkolassakin oli tekstiiliteollisuutta. 1960-luvulla niin paljon, että maakunnasta tuotiin junilla ja linja-autolla enimmäkseen naisia töihin. Oli jopa pulaa ompelijoista. Eikö tekstiilien kulutus ole tänä päivänä moninkertainen 60-lukuun verrattuna? Tekstiiliteollisuus siirtyi maihin, jossa iljetään teettää työ halvimmalla. Työläiset nukkuvat työpaikoillaan ja hereillä olon ajan painavat työtä palkalla, jolla juuri ja juuri pysyvät hengissä.

Jos me itse tehtäisiin kaikki krääsä mikä täyttää kaupat, niin työvoima ei riittäisi alkuunkaan. Oikeasti sitä ei olisikaan kaupoissa, tavara olisi sen hintaista, ettei se olisikaan krääsää.

Vastustetaan maahanmuuttoa ja koko ajan Suomeen tulee töihin tuhansia ulkomaalaisia. Suomi ei enää pyöri ilman ulkomaalaista työvoimaa. Aivan sama kuin vastustaisi helteitä tai sateita.

Maristaan kehitysavun korkeudesta. Jos me maksaisimme esimerkiksi puolet palkasta, millä me tekisimme saman työn ulkomailla meille tehdystä työstä, niin mitään kehitysapua ei tarvittaisi. Esimerkiksi Thaimaassa on 12 tunnin työpäivän palkka noin 3 euroa. Monissa maissa vielä halvempi.

Valvoisimme ulkomaan kauppaa niin, ettei diktaattorit ainoastaan hyötyisi kaupasta, siihenkin meillä olisi kykyjä jos olisi haluja. Nyt EU:hun on perustettu kanava johon kansalaiset voivat esittää toivomuksia mihin suuntaan EU:ta pitäisi kehittää. Todennäköisesti kansa kaipaa eniten halvempaa viinaa ja bensiiniä. Muistellaan vanhoja hyviä aikoja, oikeasti 60-70-luvulla työläisen tuntipalkalla sai noin 5 litraa bensiiniä, nyt 10 litraa, puolen litran kossupulloon sai tehdä 3 tuntia töitä, nyt tunnin.

Samaan malliin ovat ruuankin hinnat kehittyneet. Keksikää tarpeellinen tuote jota ei ole saatavissa rahalla, vanha sanonta: rahalla saa vaikka sarvet päähän.

Kalle Lehtonen

Ylivieska