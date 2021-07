Valtiovarainministeriön ylijohtaja Juha Sarkio kirjoittaa julkisten palvelujen virastoajasta: Uusi aikakäsitys – kenen ehdoilla?

Aamuisin työpaikallani kello 8 on kovin hiljaista, mutta illalla kuudelta väkeä on edelleen täydessä työn touhussa. Kun katson sähköpostien lähetysaikoja, niin niiden perusteella työpanokset tuntuisivat painottuvat yhä enemmän iltaan kuin aamuun. Myönnän, että tällainen empiirinen tarkastelu perinteisessä virastoympäristössä ei ole koko totuus, mutta minusta myös elämän syke on oikeasti myöhentynyt. Onko niin, että aikakäsityksemme työpäivästä ja palveluiden aukioloista muuttunut ja kahdeksasta neljään onkin jo normina ainakin kymmenestä kuuteen?

Syyt ovat varmasti moninaiset elinympäristömme muutoksen myötä ja työelämän sekä työaikojen joustojen kehittyessä, mutta myös siksi, että paljon palveluita on saatavilla 24/7. Ne ovat luoneet uusia odotuksia ja digitaalinen maailma on muuttanut ihmisten saavutettavuuden ajasta riippumattomaksi. Se, mikä toisille on työajan sirpaloitumista, voi toiselle olla uutta joustoa oman ja työelämän yhdistämiseen. Monesti suhtautumista ohjaavat omat subjektiiviset tarpeet.

Julkiset palvelut ovat osa yhteistä hyvää ja niidenkin tulee heijastaa elämän sykkeen muutosta. Töitä tehdään paljon jo 24/7, mutta silti monet palvelut ovat saatavilla vain arkipäivinä virastojen aukioloaikoina. Olisiko siis myös julkisissa palveluissa siirryttävä historiallisesta 8.00 – 16.15 virastoajasta palvelutarjontaan, joka olisi ajallisesti laajemmin saatavissa ja myös pidemmälle kohti iltaa ? 10 – 18 olisi jo hyvä alku. Kyse ei ole vain siitä, koska virastojen ovet ovat avoinna, vaan siitä, koska voit ottaa keskusteluyhteyden asiantuntijoihin ja saada asiasi hoidettua. Ja tulisiko palveluiden siirtyä myös fyysisesti sinne, missä ihmiset muutenkin ovat?

Keskustelua on hyvä käydä asiakaspalveluhengessä avoimesti kaikkien eikä vain äänekkäimpien kanssa. Kokeilujen kautta löytyy varmasti paras kombinaatio palveluodotuksista ja mahdollisuuksista. Kyse ei ole vain palveluiden saatavuudesta, vaan myös työajoista ja ehdoista unohtamatta myöskään julkisen sektorin työntekijöiden omia näkemyksiä ja tarpeita oman elämän ja työelämän yhteensovittamiselle.

Juha Sarkio

osastopäällikkö, ylijohtaja

valtiovarainministeriö, valtionhallinnon kehittämisosasto