Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr.) arvosteli Ylen aamussa perjantaina hallitusta ja erityisesti SDP:tä siitä, miten EU:n metsästrategialuonnokseen on reagoitu.

Radion Ykkösaamussa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) anteli samalla mitalla ja katsoi, että vihreät toimivat hallituksen linjauksia vastaan.

Kiistan taustalla on se, että julkisuuteen vuotanut Euroopan unionin metsästrategia käsittelee metsänhoitoa varsin helläkätisesti. Komission kannan mukaan metsiä ei saisi lähtökohtaisesti hakata lämmöksi, sähköksi eikä paperiselluksi. Siis sitä pitäisi välttää, että puutuotteen elinkaari on lyhyt.

Suomessa ja Ruotsissa eletään metsistä ja metsän tuotteista. Siksi nämä maat ovat herkkiä puolustamaan metsän käyttöä nykyisessä laajuudessa. Jari Leppäkin totesi, että Suomi on sitoutunut luopumaan fossiilisista polttoaineista ja siksi kaikki "ylijäävät metsäjakeet" pitäisi voida jalostaa polttoaineeksi ja talvella lämmöksi. Keski-Pohjanmaalla on paljon puuta käyttävää teollisuutta. Siksi metsästrategian eteneminen kiinnostaa myös täällä.

Komission esitys metsästrategiaksi on vasta alkuverryttelyä. Euroopan parlamentilla ja jäsenmailla on siihen painava sanansa sanottavana. On oletettavaa, että ainakin suuret metsämaat Suomi ja Ruotsi suhtautuvat komisson esitykseen kriittisesti. Metsien käytöstä voi kuitenkin syntyä konkelo Suomen hallitukseen. Puu jää konkeloon, kun kaadettaessa puu ei rojahda maahan saakka vaan jää nojaamaan toista puuta. Konkelon laukaisemiseen tarvitaan varovaisuutta ja harkintaa. Se on ammattimaisen metsänkäsittelijän työtä.

Ville Niinistö on sanansa sanonut, mutta vihreät eivät ole vielä metsästrategiaan kantaa ottaneet. Varmasti vielä jossain vaiheessa ottavat. Suomen vastaukseen tarvitaan koko hallituksen kanta.

Suomen metsiä on hoidettu hyvin. Joka vuosi metsät ovat kasvaneet enemmän kuin niitä on hakattu. Suomessa huomiota on kiinnitetty metsän kasvuun ja riukuuntumista on pyritty välttämään. Vain kasvava metsä sitoo hiiltä. On luonnollista, että ainespuuta, siis järeää puuta, pyritään käyttämään mahdollisimman pitkäkestoisiin tuotteisiin kuten taloihin, huonekaluihin ja moniin muihin rakennelmiin. Kuitenkin Suomessa jalostetaan koko ajan myös öljyä korvaavia puujakeita. Jos sellun keitosta luovutaan, joudutaan ehkä luopumaan monista öljyä korvaavista jakeista. Öljyä korvaavia jakeita on hankala jalostaa taloudellisti, jos sellulle ei ole laajaa massakäyttöä paperituotteiksi. Tämän vuoksi EU:n komission esitys sahaa omaa oksaansa. Nyt kannattaa istahtaa kannolle miettimään laaja-alaisia ja monipuolisia ratkaisuja.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivulta.