Poliisi etsintäkuulutti Milla Arosen murhasta tuomitun ex-poikaystävän – Yleisöltä pyydetään vihjeitä miehen olinpaikasta

Helsinki

Poliisi on etsintäkuuluttanut Milla Arosen murhasta tuomitun miehen. Poliisi kertoo, että Turun hovioikeudessa murhasta tuomittu Jyri Kristian Nieminen, 26, ei ole ilmoittautunut oma-aloitteisesti suorittamaan rangaistustaan.

Poliisi on saanut Rikosseuraamuslaitokselta virka-apupyynnön miehen toimittamiseksi vankilaan.

Mahdolliset vihjetiedot Niemisen olinpaikasta voi toimittaa Länsi-Uudenmaan poliisille sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.lansi-uusimaa@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 0295 413 031.

Hovioikeus tuomitsi keskiviikkona Niemisen elinkautiseen vankeuteen murhasta. Aiemmin käräjäoikeudessa hän oli saanut alle kolmen vuoden vankeustuomion muun muassa törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä kuolemantuottamuksesta.

21-vuotias Aronen katosi Somerolla kesken varusmiespalveluksen kesällä 2019. Hänen etsintöjään seurattiin julkisuudessa tarkasti. Ruumista ei ole löydetty.

Poliisi ottaa tavattaessa kiinni ja toimittaa vankilaan

Rikostarkastaja Teemu Saukoniemi Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo, että lähtökohtana on, että etsintäkuulutettu voi vapaaehtoisesti ilmoittautua vankilaan.

– Hän voi edelleen mennä sinne vapaaehtoisesti. Mutta kun on tällainen tuomio, ja virka-apupyyntö on tuomion täytäntöönpanemiseksi, silloin on normaali toimenpide, että etsintäkuulutetaan, Saukoniemi sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa poliisipartioille on annettu tiedoksi, että etsintäkuulutettu mies on tavattaessa otettava kiinni ja toimitettava lähimpään vankilaan.

Poliisilla ei ole tietoa, että etsintäkuulutetusta olisi sivullisille erityistä vaaraa.

– Emme tietenkään suosittele, että kukaan lähtee itse esimerkiksi kiinniottoihin.

Saukoniemi sanoo, että poliisilla on menossa tiettyjä etsintätoimia etsintäkuulutetun löytämiseksi, mutta niistä ei kerrota tarkemmin julkisuuteen.

Saukoniemen mukaan tilanne on siinä mielessä poikkeuksellinen, että tuomitun miehen tuomio muuttui hovioikeudessa merkittävästi. Yleensä elinkautiseen tuomittavat ovat jo entuudestaan tutkintavankeudessa. Arosen surmaaja ei ollut vangittuna, kun hovioikeus antoi tuomionsa keskiviikkona.

Houkutteli uhrin syrjäiselle metsäalueelle ja tappoi

Hovioikeuden mukaan Jyri Nieminen houkutteli entisen seurustelukumppaninsa yöaikaan ajelulle syrjäiselle metsäalueelle, jossa hän tappoi tämän. Sen jälkeen mies haki uhrin nimissä pikavippejä ja hävitti tämän ruumiin tuntemattomaksi jääneellä tavalla.

Nieminen on myöntänyt tehneensä Aroselle väkivaltaa, aiheuttaneensa tämän kuoleman ja hävittäneensä ruumiin. Miehen kertoman mukaan hän löi uhria kerran kasvoihin, pakkasi ruumiin jätesäkeillä ja teipinpaloilla ja piilotti sen vanhempiensa pihapiirissä olevaan roskikseen.

Mies kiisti toimineensa suunnitelmallisesti ja tahallaan tappaneensa Arosta. Kertomansa mukaan hän menetti itsehillintänsä ja toimi suunnittelemattoman väkivaltaisesti.

Hovioikeus ei pitänyt uskottavana miehen kertomusta, että hän olisi pikaistuksissaan aiheuttanut Arosen kuoleman.

Kun näyttöä arvioidaan kokonaisuutena, ei hovioikeuden mukaan jää varteenotettavaa epäilyä siitä, että Nieminen on ennalta tekemänsä suunnitelman perusteella tappanut Arosen, vaikka tekotapa on jäänyt selvittämättä. Hovioikeus katsoi miehen syyllistyneen murhaan ja tuomitsi tämän elinkautiseen.