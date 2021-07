Kun kaikki on omassa mittakaavassa – tällaisen rantamajan voi rakentaa vaikka aivan rantaan, eikä hienoista yksityiskohdista ole pulaa



Satu Ehrnroothin upea rantatalo on tehty ihan mittojen mukaan. Tilaa on 240 neliötä, kun leveys on 24 ja syvyys 10. Mittayksikkö on kuitenkin sentteinä, ei metreinä.